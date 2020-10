Disponible en version beta, l’application ClipDrop promet à ses utilisateurs de copier et de coller à peu près n’importe quel objet de la vraie vie… directement depuis votre smartphone.

Lors de sa présentation officielle il y a quelques mois, l’application ClipDrop s’apparentait à une véritable révolution dans la création multimédia. Concrètement, le logiciel, créé par les développeurs français Cyril Diagne et Jonathan Blanchet de la société InitML, promet de photographier n’importe quel objet de la vraie vie, de détourer automatiquement son arrière-plan pour le transformer en image indépendante (et au fond transparent). Grâce à la réalité augmentée, l’appli permet ensuite de transférer numériquement l’image obtenue directement sur son ordinateur (et notamment sur Photoshop), d’un simple geste de glisser-déposer. Sur PC, et grâce à une extension pour navigateur, ClipDrop promet également de détourer le sujet de n’importe quelle capture d’écran, afin de la transformer encore une fois en .png au fond transparent. L’outil peut sembler simple, mais il promet déjà (s’il est efficace) de faire gagner un temps précieux aux graphistes, et plus généralement à tous ceux qui souhaitent détourer des objets pour ensuite les retravailler dans un logiciel de modification d’image.

Avec 100 000 personnes déjà inscrites sur la liste d’attente du projet, d’après Cyril Diagne, ClipDrop a lancé hier le coup d’envoi de sa version bêta, rapporte Gizmodo. Accessible sur iOS, Android, Windows et Mac OS, cette bêta est encore loin d’être parfaitement aboutie, comme en témoigne notre rapide expérience sur la version smartphone, mais se révèle malgré tout particulièrement prometteuse dès lors que certaines lenteurs seront résolues. À noter que si l’application nous permet seulement de capturer 10 “clips” gratuitement, il est ensuite nécessaire de passer à la caisse pour profiter de l’ensemble de ses fonctionnalités, à raison de 39,99€ par an, ou 9,99€ par mois.