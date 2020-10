Les Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Note 9S discutent maintenant avec Alexa

Les Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Note 9S sont des smartphones de milieu de gamme largement plébiscités, et ils sont maintenant compatibles avec Amazon Alexa.

Xiaomi a toujours été réputé pour son rapport qualité-prix, et ce dans toutes les tranches de prix. Les Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Note 9S en sont l’un des meilleurs exemples. Proposés à moins de 300 euros pour le premier, et moins de 250 euros pour le second, ils offrent pourtant des prestations très intéressantes pour le prix, et ils intègrent même Alexa.

Xiaomi redmi Note 9 Pro : la puissance à petit prix

Avec le Redmi Note 9 Pro, Xiaomi parvient à répondre à tous les usages essentiels d’un smartphone en 2020. À commencer par son écran LCD de 6,67 pouces, poinçonné pour laisser passer la caméra frontale de 16 mégapixels tout en ajoutant une touche élégante. Il est animé par processeur Qualcomm Snapdragon 720G, qui, comme l’indique la lettre G, est optimisé pour le jeu. Il encaisse ainsi aussi bien les usages classiques que les usages gaming. On pourra par exemple profiter de Fortnite sur le terminal. En fonction de la version choisie, vous trouverez 6 ou 8 Go de RAM ainsi que 64 ou 128 Go de stockage. Sachez que la mémoire est par ailleurs extensible via MicroSD.

Les photos seront assurées par un arsenal redoutable de 4 capteurs. Le principal est un capteur de 64 mégapixels, accompagné par un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP pour des portraits de qualité studio avec un sublime effet de flou. Vous pourrez ainsi parer à toutes les situations ou presque, des larges paysages aux portraits rapprochés.

Enfin, le dernier point fort du Redmi Note 9 Pro est son imposante batterie de 5 020 mAh compatible avec la charge rapide 30W. Dans des conditions d’usage normales, le téléphone pourra facilement tenir 2 jours loin d’une prise. Si vous avez un usage plus intensif, il pourra être utilisé une entière sans problème. Dans les deux cas, sa charge rapide permettra de redonner rapidement le sourire aux accumulateurs. Plutôt pratique lorsque le besoin de batterie se fait pressant, et respectueux de sa durée de vie puisque vous n’aurez plus à laisser charger votre appareil toute la nuit.

Xiaomi Redmi Note 9S : le juste milieu

Avec le Redmi Note 9S, Xiaomi conserve le même rapport qualité-prix que son grand frère, mais dans une tranche inférieure : moins de 250 euros. Pour tenir ce prix, la marque a du faire quelques concessions techniques, mais elles ont été choisies avec soin pour conserver un smartphone fluide et pouvant répondre à la plupart des usages.

Vous y trouverez par exemple le même écran LCD de 6,67 pouces et le même processeur Qualcomm 720G. La différence réside dans le fait qu’il n’est cette fois épaulé que par 4 ou 6 Go de mémoire vie. Dans les deux cas, vous n’aurez donc pas de soucis à vous faire sur les performances.

Sur la photo, le Redmi Note 9S reprend la même configuration à quatre capteurs. En revanche, le capteur principal est un peu moins bien défini avec 48 mégapixels au lieu de 64. Ce sera donc un peu moins bien, mais à l’usage la différence reste ténue. Enfin, vous conservez la même batterie de 5020 mAh et donc la même autonomie. La recharge rapide est en revanche un peu moins vivace, avec 18W au lieu de 30.

Alexa dans votre smartphone

Alexa a mis du temps à se populariser sur les smartphones, mais l’assistant vocal multiplateforme d’Amazon est désormais présent sur les Xiaomi Redmi Note 9 Pro et 9S. Grâce à lui, les terminaux peuvent répondre à toutes vos questions, activer certaines fonctionnalités comme le réveil, mais aussi directement contrôler l’écosystème Xiaomi.

La marque propose en effet de nombreux produits dans le domaine de la domotique et ils sont tous compatibles avec Alexa. D’une simple phrase, allumez vos ampoules connectées Mi LED Smart Bulb, pilotez votre purificateur d’air ou allumer votre lampe de salon. Il sera également possible d’allumer votre box Android TV Mi Box S pour vous relaxer devant votre série.

C’est toute votre vie numérique qui s’en retrouve simplifiée à l’extrême pour un usage toujours plus naturel. Alexa a également l’avantage de gagner de nombreuses nouvelles fonctionnalités grâce aux Skills que l’on peut ajouter en quelques secondes. Cuisine, jeu, skills pour les enfants, il y a énormément de choses à découvrir.

Cet article est sponsorisé par Xiaomi. La rédaction du Journal du Geek n’a pas participé à sa réalisation.