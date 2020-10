Les iPhone 12 et 12 Pro sont disponibles, où les acheter ?

Ça y est, les iPhone 12 et 12 Pro sont officiellement commercialisés ce 23 octobre, voici où les acheter.

Officialisés le 13 octobre lors d’une de ces keynotes dont Apple a le secret, les iPhone 12 et 12 Pro sont commercialisés ce 23 octobre. Vous pouvez donc dès maintenant mettre la main dessus chez les différents revendeurs. Si vous attendez les version Pro Max et Mini, il faudra en revanche encore patienter quelques semaines.

Où acheter l’iPhone 12 ?

L’iPhone 12 est disponible en quatre coloris: noir, bleu, vert ou rouge, et avec trois options de stockage. Ils sont vendus :

On remarquera que RED propose une réduction de 30 euros sur le smartphone.

Les autres marchands sont aux même prix qu’Apple :

À noter que RED by SFR et Cdiscount proposent un paiement en 4 fois.

Où acheter l’iPhone 12 Pro ?

L’iPhone 12 Pro est disponible en quatre coloris : graphite, argent, or et bleu pacifique, et avec trois options de stockage. Ils sont vendus :

128 Go à 1159€

256 Go 1279€

512 Go à 1509€

RED propose une ristourne de 30 euros sur l’iPhone 12 Pro.

Les autres marchands conservent le tarif recommandé.

À noter que RED by SFR et Cdiscount proposent un paiement en 4 fois.

iPhone 12 : quoi de neuf ?

Proposé en quatre coloris chacun et 3 configurations, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro bénéficient tous les deux d’un écran compact de 6,1 pouces, mais surtout de la puce nouvelle génération A14 Bionic, vendue par Apple comme 50% plus puissante que les chipsets concurrents actuellement présents sur le marché. À noter également que les téléphones seront les premiers de la marque à intégrer une compatibilité 5G, ainsi qu’un écran Retina nouvelle génération surmonté d’un revêtement en céramique, censé les rendre plus résistants aux chocs.

Commercialisé à partir de 1159€, l’iPhone 12 Pro intégrera quant à lui un téléobjectif supplémentaire de 12 mpx (f/2) ainsi qu’un scanner LiDAR. Résolument tourné vers la prise de vue, ce dernier disposera également de plusieurs optimisations logicielles pour les photographes, d’une mémoire stockage plus importante dans sa version de base, ainsi que de finitions premium (coloris graphite, argent, or et bleu pacifique). De son côté, l’iPhone 12 a surpris son auditoire cette semaine, en annonçant un prix de départ à « seulement » 909€ (pour la configuration 64 Go).

Disponibles depuis aujourd’hui, ces deux premières versions du nouvel iPhone 12 devraient être rejointes par les déclinaisons Mini et Pro Max d’ici le 6 novembre prochain, date de l’ouverture des précommandes pour les deux dernières itérations du téléphone à la pomme.