Le synopsis de la suite de Space Jam avec LeBron James a fuité

Même si le scénario n’était pas nécessairement le point fort du premier Space Jam sorti en 1996, il est toujours intéressant d’avoir un premier aperçu de la suite du film culte qui mélange basket-ball et personnages de dessins animés.

Largement inspiré par le succès de Qui veut la peau de Roger Rabbit (1988) qui mettait côte à côte de vrais acteurs avec des personnages de dessins animés, Space Jam (1996) avait fait le pari d’ajouter à cette recette le basket-ball, sport ultra-populaire aux Etats-Unis. À l’époque, c’était la légende Michael Jordan qui s’était prêté au jeu, se mettant en scène dans le film avec des personnages des Looney Tunes (nom des personnages de dessins animés des studios américains Warner Bros.) tels que Bugs Bunny ou encore Daffy Duck. Ces personnages feront leur retour dans la suite du premier film, baptisée Space Jam : Nouvelle ère (Space Jam : A New Legacy), cette fois-ci aux côtés d’une autre légende de la NBA, LeBron James. Après plus de vingt ans d’attente, ce premier synopsis qui a récemment fuité nous donne des indices sur la future aventure rocambolesque de King James.

The synopsis for SPACE JAM: A NEW LEGACY is certifiably bananas and I for one cannot wait to see it pic.twitter.com/BLmc4x5uHb — Ben Mekler (@benmekler) October 18, 2020

« Lors d’un voyage au studio Warner Bros., la superstar de la NBA LeBron James et son fils se retrouvent accidentellement piégés dans un monde où toutes les histoires et les personnages cultes de Warner Bros. sont sous le contrôle d’une force défaillante et toute-puissante nommée Al G (joué par Don Cheadle). Avec l’aide de Bugs Bunny, LeBron va voyager dans un monde totalement inédit, rempli de scènes de films et de personnages emblématiques du studio, alors qu’ils réunissent tous les Looney Tunes pour sauver son fils perdu. Afin de rentrer à la maison, Lebron et les Tunes devront démêler le plan mystérieux d’Al G et gagner un match de basket épique contre des super-versions numériques et vidéoludiques des plus grandes stars de la NBA et de la WNBA, sous les yeux du monde entier… » En clair, un film sous forme de « best-of » qui pourrait toucher les nostalgiques de dessins animés et les fans de NBA.

Space Jam : Nouvelle ère, réalisé par Malcolm D. Lee et produit par Ryan Coogler, devrait sortir le 14 juillet 2021 en France.