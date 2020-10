Une jeune marque britannique, PlateStation, se consacre aujourd’hui à la vente de panneaux colorés pour personnaliser une PlayStation 5 en rouge, bleu ou chrome.

Pour la première fois, Sony va commercialiser une console de couleur blanche. Pour le moment, la firme japonaise ne compte pas proposer de versions différemment colorées, par exemple, à l’effigie de l’un de ses jeux de lancement. Ainsi, beaucoup de joueurs déjà nostalgiques du noir anthracite des PlayStation 2, 3 ou 4 cherchent la possibilité de personnaliser l’apparence de leurs futures PlayStation 5 à leur convenance. Une toute nouvelle entreprise britannique, appelée PlateStation, s’est donnée pour but de satisfaire cette demande. Elle vend dès aujourd’hui plusieurs panneaux de différentes couleurs pour customiser une PS5 en modèle standard, avec une encoche pour le lecteur Blu-Ray, ou une PS5 en « Digital Edition. »

Chaque paire de panneaux est vendue 39,99 dollars (frais de port non compris) et pourra être livrée en France. PlateStation propose cinq coloris : noir mat classique, rouge cerise, bleu indigo, style camouflage dans la jungle ou chrome brillant. Comme l’explique l’entreprise sur son compte Twitter, les panneaux ne seront pas issus d’une impression 3D en résine mais fabriqués en Chine à partir de « plastique standard de qualité industrielle de premier ordre. » Leurs dimensions respecteront celles données par Sony et permettront aux panneaux d’être installés aussi facilement que les blancs originaux. Dans une vidéo de présentation de l’intérieur de la PS5, Yasuhiro Ootori, vice-président du département de design mécanique chez Sony Interactive Entertainment, avait montré à quel point il était facile de retirer les panneaux de la console. PlateStation se chargera néanmoins de tester l’installation de ses panneaux une fois la console sortie le mois prochain. Comme elle le rappelle elle-même, PlateStation n’est en aucun cas liée à Sony. Les panneaux colorés pré-commandés seront livrés dans les deux semaines après la sortie de la PS5.