La PlayStation 5 se met à nue pour dévoiler son hardware

Dans une nouvelle vidéo, l’un des directeurs du département mécanique chez Sony présente l’intérieur de la PlayStation 5 et en profite pour détailler le processus de fixation de son socle.

Après avoir joué les mystérieuses pendant de nombreux mois, la nouvelle console se dévoile aujourd’hui jusqu’aux tréfonds de son intérieur. Sony a en effet chargé Yasuhiro Ootori, vice-président du département de design mécanique chez Sony Interactive Entertainment, de démonter une PlayStation 5 pour en présenter son hardware – et donner un petit tutoriel ou deux – avant sa sortie. Dans la vidéo ci-dessous, Ootori s’attarde dans un premier temps sur les connectiques et le design extérieur de la machine dans son modèle standard, d’exactement 390 x 104 x 260 mm. A l’avant, en plus du lecteur Blu-Ray Ultra HD, elle dispose d’un port USB-C et d’un port USB-A 2.0. A l’arrière, elle comporte deux ports USB-A « SuperSpeed »(d’un débit de 10 Gb par seconde), d’un port Ethernet, d’un port HDMI et bien sûr du port d’alimentation qui fournit l’électricité nécessaire à un bloc de 350 W. Ootori en profite pour remarquer que l’air est ventilé par l’avant mais est évacué par l’arrière, grâce à un grand ventilateur à double prise d’air de 120 mm de diamètre, présenté par la suite.

Tutoriel de positionnement de la PS5

Avant d’explorer les entrailles de la bête, Yasuhiro Ootori a saisi l’occasion de présenter le système de fixation du socle noir, essentiel à la station debout ou couchée de la PlayStation 5. En position verticale, celui-ci est vissé. Pour la passer en position horizontale, il faut donc le dévisser et ranger le boulon extrait dans un petit compartiment préparé à cet effet. Il faut ensuite tourner le socle pour le refermer et déployer le crochet. Celui-ci permet au socle de s’accrocher à la console afin de la faire tenir en position couchée. Ce processus, en apparence simple mais qui demande quelques manipulations, a été la cible d’une moquerie de plus de la part de Microsoft sur Twitter (ci-dessous). En effet, sa Xbox Series X peut être installée horizontalement ou verticalement en un simple geste.

How to switch the Xbox Series X from vertical to horizontal ⤵️ pic.twitter.com/efnCoBPWTW — Xbox UK (@xboxuk) October 7, 2020

Par la suite, l’ingénieur a retiré les deux panneaux blancs flexibles avec ses mains pour simples outils. Il a ainsi révélé deux trous « collecteurs » où serait piégée la poussière. S’ils remplissent suffisamment bien leur rôle, ils pourraient s’avérer vraiment pratiques pour le dépoussiérage printanier de la machine. Dans un compartiment spécial, dévissable facilement sur le côté de la coque, se trouve une interface M.1 compatible PCIe 4.0 utile pour insérer des extensions futures de stockage. A noter que Sony n’a toujours pas précisé lesquelles seraient compatibles avec la console.

Ootori s’est enfin attaqué à l’intérieur y présentant successivement les divers éléments électroniques qui feront fonctionner la PS5 : un CPU AMD Ryzen d’architecture Zen 2, de 8 cœurs et 16 threads, d’une fréquence de 3,5 GHz et d’une puissance de calcul estimée à 10,3 téraflops ; 8 puces GDDR6 intégrées en rond pour un total de 448 Gb par seconde de bande passante mémorielle maximale ; un SSD de 825 Gb en trois modules connectés à un quatrième dit « contrôleur » conçu par Sony.

Grâce à lui, « les vitesses de lecture atteignent 5,5 Go par seconde pour le débit de transfert de données brutes, ce qui réduit drastiquement les temps de chargement de jeu. » Par ailleurs, le CPU dispose d’un conducteur thermique (TIM) en métal liquide. « Nous avons passé plus de deux ans à préparer l’adoption de ce mécanisme de refroidissement de métal liquide », souligne Yasuhiro Ootori. Pour terminer, ce dernier a révélé le massif dissipateur d’air, semblable à celui de la PS3 et de la PS4, qui figurera au niveau de l’alimentation pour éviter sa surchauffe.