The Suicide Squad : des personnages principaux pourraient mourir

Après un premier volet décevant sorti en 2016, The Suicide Squad réalisé par James Gunn devrait arriver le 4 août 2021 au cinéma. Si le film pourra toujours compter sur Margot Robbie (Harley Quinn), Jay Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) ou encore Viola Davis (Amanda Waller), le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a pourtant d’ores et déjà prévenu les fans sur Twitter : personne n’est à l’abri de la mort. Cette mise au point fait suite aux rumeurs persistantes, selon lesquelles DC aurait demandé au cinéaste d’épargner certains protagonistes principaux, afin de leur permettre d’intégrer les castings des prochains longs-métrages de l’univers étendu.

No character was protected by DC. They gave me carte blanche to do what I wanted. That was one of the things we agreed to before I came to work for them. I wasn’t looking for shock value but I wanted the audience to know anything could happen. #StoryReignsSupreme #TheSuicideSquad https://t.co/VxH2ChdqWf

— James Gunn (@JamesGunn) October 24, 2020