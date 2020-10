Apple préparerait des AirPods avec un nouveau design en 2021

En 2021, Apple pourrait lancer une flopée de nouveaux produits audio. Non seulement la firme envisagerait de revoir le design de ses AirPods et de ses AirPods Pro, mais on pourrait également compter sur le nouveau casque haut de gamme estampillé Apple tant évoqué par les rumeurs.

L’année 2021 devrait être marquée par le lancement de nombreux produits audio chez Apple, si l’on en croit Bloomberg. Le média américain, généralement bien informé, affirme que la firme de Cupertino envisagerait de renouveler intégralement sa gamme audio au cours de l’année à venir. On retrouverait un nouveau design à la fois pour les AirPods « classiques » et les AirPods Pro, et Bloomberg nous donne des nouvelles des AirPods Studio, le fameux casque haut de gamme de la Pomme qui était attendu en cette fin d’année, mais qui ne devrait finalement pas voir le jour tout de suite.

Tous les AirPods opteraient pour un design intra-auriculaire

Du côté des AirPods, Apple envisagerait d’abandonner le design iconique de ses premiers écouteurs sans fil et les faire arborer le look des… AirPods Pro. Au menu : une tige courte et un design intra-auriculaire, mais pas de réduction de bruit active, toujours réservée aux « Pro ». Du côté de ceux-ci, justement, on bénéficierait d’un tout nouveau design qui pourrait se délester de cette fameuse tige tant critiquée à ses débuts, et pourtant copiée par tellement de concurrents. Plusieurs designs seraient à l’étude chez Apple, mais la firme ne serait pas encore parvenue à obtenir une qualité de micro équivalente sur les modèles sans tiges par rapport aux prototypes qui en sont équipés, d’après Bloomberg.

Si ces rumeurs venaient à se confirmer, cela signifierait qu’Apple envisagerait de passer toute sa gamme d’AirPods à une conception intra-auriculaire, bien que certaines personnes les portent en horreur. Petite nuance néanmoins, puisque les nouveaux AirPods Pro pourraient bien profiter d’une nouvelle conception et ne pas nécessairement reposer sur un design intra-auriculaire, à l’image des Galaxy Live Buds de Samsung et leur forme de haricot qui permet la réduction de bruit active. Il se pourrait aussi qu’Apple maintienne ses AirPods d’origine au catalogue et en baisse le prix pour créer une expérience sans-fil à moindre coût, ce qui aurait du sens maintenant que les iPhone 12 sont livrés sans écouteurs (sauf en France).

Les AirPods Studio décalés

Pour finir, Bloomberg nous donne des nouvelles des AirPods Studio, le casque audio haut de gamme d’Apple. Alors qu’il était attendu aux côtés des iPhone 12, le casque aurait finalement été repoussé car les ingénieurs d’Apple auraient trouvé son arceau trop serré. Les rumeurs initiales supposaient que cet arceau pourrait être interchangeable, mais ce ne serait finalement pas le cas. Le média précise également qu’Apple se contenterait d’une petite zone tactile pour les contrôles, et non pas d’une surface intégralement tactile. Les coussinets pourraient néanmoins être personnalisables. Enfin, Bloomberg évoque l’arrivée d’une nouvelle enceinte connectée, qui viendrait se placer entre le HomePod Mini et le HomePod paru en 2017. Néanmoins, cela nous paraîtrait étonnant puisque Apple vient toujours juste de lancer son HomePod Mini à l’occasion de la présentation de l’iPhone 12.