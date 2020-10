Bouygues Télécom augmente encore ses tarifs, sans possibilité de refus

L’opérateur de Martin Bouygues poursuit l’augmentation tarifaire globale de ses services mobiles, en annonçant une nouvelle hausse de prix sur l’un de ses forfaits.

Après avoir automatiquement augmenté de 80% le prix de certains de ses forfaits cet été, Bouygues Télécom a récemment annoncé une nouvelle augmentation parmi ses offres mobiles. Cette fois, rappelle le site Univers Freebox, il s’agit du forfait B&You à 4,99€, intégrant 20 Go de data et commercialisé il y a quelques années. Cette semaine, les clients concernés ont ainsi eu la mauvaise surprise de recevoir un mail, leur annonçant une mise à jour de leur abonnement, incluant 20 Go de data supplémentaires (dont 2 Go en Europe et Dom), et 3€ de plus par mois sur la facture.

Applicable à partir du 20 novembre prochain, cette nouvelle “offre” proposée par Bouygues Télécom a beau être plus chère, elle est surtout obligatoire. En effet, les clients B&You ne pourront pas refuser de payer les 3€ supplémentaires par moi pour conserver leur ancien forfait. Seule possibilité pour les utilisateurs mécontents, résilier leur abonnement dans un délai de quatre mois après la mise en service de cette nouvelle grille tarifaire. La pratique fait évidemment grincer des dents, mais elle n’est malheureusement pas isolée. Il y a quelques semaines seulement, un cas similaire était rapporté par certains clients de Red by SFR, qui voyaient le prix de leur forfait augmenter de 80%, sans possibilité de refus. Il faut dire que si la situation s’apparente facilement à de la vente forcée pour les clients Bouygues Télécom, cette dernière reste parfaitement légale, selon l’article L224-33 du Code de la consommation. Pour un opérateur, il est en effet possible de modifier à sa guise les conditions (tarifs ou services) de ses forfaits mobiles, à condition d’en informer ses clients au moins un mois à l’avance.