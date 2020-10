Créez un jeu vidéo LEGO en moins d’une heure sans coder !

Vous rêviez de développer un jeu vidéo sans notion de développement et vous êtes fans des célèbres briques de construction danoises ? En collaboration avec le moteur de jeu Unity, LEGO vient tout juste de dévoiler un micro-jeu qui devrait vous combler.

Fans de LEGO et de jeux vidéo ? Ça tombe bien, on vous propose aujourd’hui d’allier le meilleur des deux mondes. LEGO vient tout juste de s’associer à Unity Technologies, développeur du célèbre moteur de jeu vidéo Unity. Celui-ci est fortement plébiscité sur des jeux mobiles, tels que Pokémon Go, Super Mario Run, mais aussi des titres comme Among Us ou Ori and the blind forest… et on pourra désormais compter sur ce micro-jeu LEGO !

De ce partenariat est né un micro-jeu totalement gratuit vous permettant de construire votre propre jeu vidéo LEGO en moins d’une heure, annonce le fabricant. Un fois passé le tutoriel et installé Unity, il vous est possible d’assembler des LEGO dans un monde virtuel et d’y créer différents parcours avec plusieurs niveaux et différents obstacles. Ceux-ci disposent d’actions pré-réglées, ce qui devrait grandement faciliter le développement du jeu. Une fois votre monde créé, il vous suffit d’y placer un personnage de LEGO, du pirate au livreur de pizza, et d’y jouer, tout simplement. Différents thèmes peuvent par la suite être débloqués, comme Space Cadet et Danger Zone.

Malgré la présence d’Unity, il n’est absolument pas nécessaire d’avoir des connaissances en programmation de jeux vidéo pour construire un titre sur ce micro-jeu LEGO. Le processus est si facile qu’il est possible de créer un titre en moins d’une heure, avec pour objectif de « rendre le développement de jeux plus accessible et à réduire les obstacles pour les nouveaux utilisateurs », affirme Unity Technologies. Des « Creatives Mods » sont mis à disposition pour créer des ennemis, personnaliser les menus ou encore modifier l’apparence de votre héros de brique. Le micro-jeu est disponible à tous, en suivant ce lien, et est totalement gratuit.