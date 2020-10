Lorsque vous êtes entouré d’une foule dans un événement ou dans les transports en commun, par exemple, vous vous demandez combien de personnes autour de vous sont susceptibles d’être contaminées par le Covid-19 ? C’est précisément le but de ce nouvel outil, qui propose également des cartes détaillés concernant la progression du virus en France et dans le monde.

La situation concernant le Covid-19 s’envenime très franchement en France, si bien que les craintes de mesures largement durcies dont un reconfinement probable commencent à se manifester. Néanmoins, contrairement au printemps, de nombreux outils ont vu le jour pour suivre plus précisément la progression du virus sur notre territoire. En plus de la première carte qui nous permettait, au début de la pandémie, de suivre la situation sanitaire dans le monde, voilà qu’un nouvel outil pointe le bout de son nez pour suivre bien plus précisément l’épidémie de Coronavirus en France et dans le monde. CovidTracker s’articule autour de deux pages principales : une concernant la France, et la seconde comparant les principaux pays touchés dans le monde. On y retrouve de nombreux graphiques et statistiques à propos du virus, dont le nombre de cas, la mortalité, et le nombre d’hospitalisations en temps réel, notamment. Il s’agit d’une initiative non-lucrative avec pour but principal d’informer la population et lui permettre d’analyser au mieux la situation par les faits. L’outil utilise par ailleurs les données issues de Santé publique France et de l’INSEE en France.

En plus de ces cartes détaillées, CovidTracker se dote d’un « calculateur de risque Covid19 ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’un outil permettant de calculer le nombre de malades probables autour de vous suivant une situation en fonction du taux d’incidence. De manière totalement hypothétique, vous pourrez savoir combien de personnes contaminées au Covid-19 se trouvent autour de vous dans les transports en commun, au restaurant, ou dans toute autre situation rassemblant un certain nombre de personne. En suivant le dernier taux d’incidence recensé au 22/10 pour la ville de Paris, on a trouvé ce résultat :

Avec ce nouvel outil, vous pouvez calculer le risque de croiser une personne contaminée au Covid-19. À titre d'exemple, dans un rassemblement comprenant 100 personnes à Paris, la probabilité de croiser un malade est actuellement de… 36%. -> https://t.co/OsVXYTZ4QM pic.twitter.com/hgvW70yNJv — Rémi Lou (@RemiLouFR) October 27, 2020

Il est possible de connaître le taux d’incidence des grandes métropoles, mais aussi par région ou département afin d’obtenir une statistique. Le site CovidTracker précise par ailleurs que ce taux d’incidence varie en fonction des populations, et s’avère plus fort chez les jeunes.