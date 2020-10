Netflix : découvrez Godzilla Singular Point, Eden et d’autres animés à venir en 2021

Ce matin, au Japon, Netflix a organisé son Anime Festival 2020 : la plateforme y a présenté toute une galerie de nouvelles séries animées nippones qui s’ajouteront à son catalogue l’an prochain. Parmi elles, on compte notamment « Godzilla : Singular Point » ou encore « Resident Evil : Infinite Darkness. »

Si Netflix craint de ne pas pouvoir proposer autant de contenus hollywoodiens que cette année l’an prochain, les abonnés de la plateforme de streaming auront amplement de quoi faire au rayon animation japonaise. À l’occasion du Netflix Anime Festival 2020, le service de SVOD a dévoilé sur son compte officiel Twitter branché culture geek une impressionnante liste de nouvelles séries animées nipponnes qui alimenteront son catalogue au fil de l’année 2021. La vedette de ces nouveaux venus est sans conteste le Roi des Monstres en personne, avec la nouvelle série Godzilla : Singular Point. Celle-ci fait suite à une trilogie de films Netflix replaçant Godzilla dans un futur très lointain mais semble néanmoins s’en désolidariser d’un point de vue narratif. Si l’on en croit le premier teaser (voir ci-dessous), le récit se déroule dans le présent ou du moins dans un avenir proche et tire son inspiration de Godzilla, la série animée, diffusée aux États-Unis à la fin des années 1990. Godzilla : Singular Point fera surtout appel à de nombreux autres « kaijus » de l’univers Godzilla comme Anguirus et Rodan. À noter que cette série (dont la date de diffusion précise n’a pas encore été indiquée), produite par le studio Bones (My Hero Academia), profitera notamment d’un ancien animateur du studio Ghibli, Eiji Yamamori, pour l’apparence du célèbre monstre.

Parmi les autres séries animées originales présentées par Netflix, Eden s’établit d’ores et déjà comme l’une des plus prometteuses. Cette mini-série, en quatre épisodes seulement, a été pensé par nul autre que Yasuhiro Irie, auteur de la célèbre série Full Metal Alchemist : Brotherhood. Diffusée en mai 2021, elle dépeindra la vie de la jeune Sara, première humaine recueillie par un couple de robots, suite à la disparition de l’humanité des milliers d’années dans le futur. D’un point de vue thématique, Eden semble beaucoup emprunter au mythe de Moïse ou de Superman avec un parfum évidemment japonais.

En outre, Netflix en a aussi profité pour dévoiler les premières images de nombreuses autres séries dont la diffusion est prévue en 2021 :