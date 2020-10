Netflix : Assassin’s Creed va avoir droit à une série live-action

L’accord entre le studio français à l’origine de la licence, Ubisoft, et Netflix vient d’être finalisé. Assassin’s Creed, une des licences de jeu vidéo les plus vendues au monde, va avoir droit à son propre « univers télévisuel ». Il y a déjà une série live-action de prévue sur le service de streaming.

Netflix voit les choses en grand. On ignore quel prix a été payé par le service de streaming américain pour se procurer les droits d’Assassin’s Creed, mais il doit sans nul doute être élevé. Pour rappel, la licence Assassin’s Creed, développée par le studio français Ubisoft et forte d’une vingtaine de jeux (auxquels va s’ajouter prochainement Assassin’s Creed : Valhalla), est tout simplement l’une des franchises vidéoludiques parmi les plus populaires au monde. Depuis son lancement en 2007, la licence Assassin’s Creed a vendu plus de 155 millions de jeux et a déjà fait l’objet d’un premier film, en 2016, avec Michael Fassbender dans le rôle titre. Tout cela ne suffit pas à Netflix et à Ubisoft, qui veulent aller beaucoup plus loin en portant les assassins et autres voyageurs temporels sur le petit écran.

En effet, Netflix souhaite transposer Assassin’s Creed au streaming en créant non pas une série ou un film unique, mais bien en développant un « univers télévisuel » entier. En d’autres termes, Assassin’s Creed aura potentiellement droit à des séries d’animations, des animes, ou encore des séries en live-action sur Netflix. C’est d’ailleurs ce dernier format qui introduira l’univers, puisque la plateforme de streaming américaine va commencer par une série en prises de vue réelles produite par Jason Altman et Danielle Kreinik d’Ubisoft Film & Television. »Nous sommes ravis de nous associer à Ubisoft et de donner vie à une riche histoire aux multiples facettes pour laquelle Assassin’s Creed est très apprécié », a déclaré Peter Friedlander, vice-président de la série originale de Netflix. « A partir des univers historiques à couper le souffle [d’Assassin’s Creed] et de son succès en tant que franchise de jeux vidéo parmi les plus vendues de tous les temps, nous nous sommes engagés à élaborer avec soin des divertissements épiques et palpitants basés sur cette propriété intellectuelle distincte et à offrir une vision plus profonde aux fans. »

Ubisoft, de son côté, ne chôme pas non plus. Le studio de jeu vidéo français s’est mis en tête d’élargir son domaine de compétence en produisant des films et des séries adaptés de ses jeux. En vrac, on peut citer les séries animées sur les Lapins Crétins, l’adaptation du jeu vidéo Tom Clancy’s The Division, ou encore un film Beyond Good and Evil, prévu lui aussi sur Netflix.