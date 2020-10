Xbox Series X : une vidéo dévoile officiellement l’interface de la console

Dernière ligne droite avant le lancement de la très attendue console Xbox Series X et sa déclinaison entièrement digitale, la Series S.

Les vidéos de prise en main se multiplient autour des deux prochaines consoles de Sony et Microsoft. Il y a quelques jours, la PlayStation 5 dévoilait certaines nouveautés qui viendront enrichir l’expérience utilisateur de sa machine, à commencer par la prise en compte de nombreuses plateformes de divertissement multimédia. Cette fois, c’est au tour de la Xbox Series X de présenter en détail l’interface de sa machine. Dans une vidéo de présentation de près d’un quart d’heure (ci-dessous), on a ainsi pu découvrir en action les différents menus de jeu, la fluidité des nouveaux fonds d’écran dynamiques, qui seront accessibles en plusieurs coloris, ainsi que la prise en main de Gears 5 ou de Dirt 5 directement depuis la console next-gen. Particulièrement attendue par la communauté, la vidéo a également été l’occasion de constater la rapidité du Quick Resume, une nouvelle fonctionnalité proposée par Microsoft permettant aux joueurs de mettre en pause leur jeu à n’importe quel moment pour switcher sur un autre, sans latence ni perte de sauvegarde.

Animée par deux employés de l’entreprise américaine, cette prise en main nous aura également permis de découvrir en action la nouvelle manette imaginée par Microsoft, dotée d’une ergonomie optimisée et d’un nouveau pad directionnel. Autre nouveauté dévoilée en images, le système de rétrocompatibilité Smart Delivery : concrètement, ce dernier permettra d’acheter un jeu sur Xbox One X, et de profiter d’une mise à jour d’optimisation pour la nouvelle console du constructeur américain sans surcoût. Avec une place centrale allouée au multitâche et aux fonctionnalités en lignes, cette vidéo de présentation de la Xbox Series X aura également été l’occasion de découvrir l’interface de l’application Xbox, qui permettra désormais aux utilisateurs de garder le contact avec leurs amis tout en jouant.