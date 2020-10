PlayStation Plus : un jeu PS5 parmi les jeux gratuits du mois de novembre

Ultime sélection de jeux gratuits avant l’arrivée de la prochaine génération de consoles, la liste se compose d’un jeu PS5 (pour ceux qui auront la chance d’en posséder une en novembre), un jeu action-aventure dans l’univers du Seigneur des Anneaux, et un jeu 2D d’un studio indépendant australien.

Pour fêter l’arrivée de la nouvelle Playstation ce mois-ci (retrouvez notre prise en main de la PS5), Sony n’avait pas d’autres choix que de mettre, pour la première fois, un jeu du catalogue de la nouvelle console dans la liste des jeux offerts pour les abonnés au Ps Plus pour le mois de novembre. Certes, Bugsnax ne sera disponible que le 19 novembre (date de sortie de la machine tant attendue), mais les joueurs possédant la console le 19 auront la possibilité de tester ses capacités avec ce jeu d’aventure développé par le studio Young Horses. Bugsnax vous permettra d’explorer une île et de capturer des créatures bizarroïdes moitié insectes, moitié aliment. Oui, c’est étrange mais c’est gratuit (si l’on exclut le prix de la PS5 et le prix d’abonnement au Ps Plus, bien entendu).

Revenons maintenant en arrière avec le deuxième jeu offert, Hollow Knight : Voidheart Edition. Ce jeu » metroidvania » (mélange de Metroid et de Castlevania) en 2D a été développé par le studio indépendant australien Team Cherry et vous met dans la peau d’un chevalier insectoïde qui doit sauver le royaume d’Hallownest, en proie à une entité maléfique. Très apprécié par la critique, ce jeu de plateforme au gameplay exigeant devrait vous occuper pendant de longues heures, puisque les 4 DLC sont inclus dans cette édition « Voidheart ».

Pas de liste de jeux offerts par le Ps Plus digne de ce nom sans au moins un jeu triple A. En novembre, il s’agira de La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre, un jeu d’action-aventure qui se déroule, vous l’aurez compris, dans le monde pas si merveilleux que ça de J.R.R Tolkien. Sortie en 2017 et suite de La Terre du Milieu : l’Ombre du Mordor, le jeu permet entre autres de recruter de puissants chefs orques pour établir sa domination sur la Terre du Milieu.

Ces deux derniers jeux seront disponibles gratuitement pour les abonnés au PS Plus du mardi 3 novembre au lundi 30 novembre. Bugsnax sera quant à lui disponible le jour de la sortie de la PS5, le 19 novembre, et jusqu’au 4 janvier 2021. Cerise sur le gâteau, les abonnées PS Plus possesseurs d’une PS5 pourront profiter du PlayStation Plus Collection, qui offre une longue liste de classiques de la PS4.