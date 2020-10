Nintendo Direct Mini : ce qu’il fallait retenir de la conférence

Le constructeur japonais a mis en ligne un nouveau Nintendo Direct Mini, officialisant au passage quelques nouveautés et deux jeux en « cloud gaming. »

Avec la mise en ligne surprise de sa conférence « Partners Showcase » sur YouTube, Nintendo a présenté aujourd’hui son dernier Direct Mini de l’année. L’occasion pour Big N de nous présenter quelques-unes des nouveautés qui viendront bientôt enrichir son catalogue.

Control et Hitman 3 en … cloud gaming

Disponible à partir d’aujourd’hui en « cloud gaming » sur Nintendo Switch, le jeu Control : Ultimate Edition sera bientôt rejoint par Hitman 3, a annoncé Big N. Si le terme cloud gaming nous évoque évidemment le futur du jeu vidéo, porté par Google Stadia ou encore xCloud, le service de Microsoft, Nintendo permet uniquement le cloud gaming sur les jeux trop gourmands pour tourner nativement sur Switch. Des tests avaient déjà été effectués au Japon avec, entre autres, Assassin’s Creed Odyssey et Resident Evil 7. Fort de ce premier succès, la technologie débarque cette fois en Europe. Sans surprise, les deux nécessiteront de bénéficier d’une solide connexion Internet. Il sera d’ailleurs obligatoire de tester les jeux avant de les acheter, a expliqué Nintendo, histoire de ne pas passer à la caisse inutilement.

Hyrule Warriors : L’Ère du fléau

Pendant ce nouveau Direct Mini, Nintendo a également dévoilé de nouvelles images d’Hyrule Warriors : L’Ère du fléau, prévu pour le 20 novembre prochain. Une démo de ce préquel de The Legend of Zelda : Breath of the Wild est disponible dès à présent et gratuitement sur le store en ligne de la console. En plus de ces deux annonces notables, on a également pu découvrir de nouvelles images pour les jeux Immortals Fenyx Rising, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town, ou encore No More Heroes 3. Plusieurs dates de sortie ont été annoncées, à commencer par Bravely Default II, initialement attendu pour la fin de l’année, qui sera finalement repoussé au 26 février 2021.

Toutes les nouveautés annoncées par Nintendo

Bravely Default II, repoussé au 26 février 2021

Story of Seasons : Pioneers of Olive Town, prévu le 26 mars 2021

Surviving The Aftermath, prévu au printemps 2021

Immortals Fenyx Rising prévu le 3 décembre 2020 (préco disponible)

Bakugan : Champions de Vestroia, prévu le 6 novembre 2020

Griftlands : Nintendo Switch Edition, prévu à l’été 2021

Tropico 6 Nintendo Switch Edition, prévu le 6 novembre 2020

Control Ultimate Edition – Cloud Version, dispo dès maintenant

No More Heroes 3, prévu à l’été 2021

Part Time UFO, disponible dès maintenant

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau démo, dispo dès maintenant et gratuitement sur l’eShop