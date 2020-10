Même la plus populaire des batailles royales en ligne a besoin de constamment susciter et garantir l’engagement de ses nombreux joueurs. Fortnite semble en effet s’être penché sur la question et aurait trouvé un moyen d’y parvenir. Un internaute du nom de HYPEX, spécialisé dans les informations et les divers « leaks » concernant le jeu, est parvenu à repérer l’implémentation d’une mystérieuse nouvelle monnaie virtuelle dont le nom de code actuel serait « Wad. » Sur Twitter, il explique : « Un nouvel item ou monnaie du nom de ‘Wad’ a été ajouté parmi les loots possibles lors de la dernière mise à jour. Il aurait été créé pour apparaître dans des coffres ou des cachettes. »

A new « Wad » item/currency got added this update to the loot pool, it’s planned to spawn in stashes & a safe (thanks to @Not0fficer for the help):

– Small Wad Stash: 25

– Medium Wad Stash: 100

– Large Wad Stash: 250

– Wad Safe: 500

— HYPEX 🎃 (@HYPEX) October 27, 2020