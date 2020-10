Intel décrit ses microprocesseurs Rocket Lake-S de 11ème génération

Les “laptops” auront les microprocesseurs Tiger Lake et les “desktops” auront les Rocket Lake. Intel présente aujourd’hui l’autre moitié de ses CPU de onzième génération à venir en 2021.

La dixième génération des microprocesseurs Intel s’appelait Comet Lake et Ice Lake. La onzième se nomme Tiger Lake et Rocket Lake. Le fondeur américain (doté d’un tout nouveau logo depuis le mois dernier) donne aujourd’hui de plus amples détails concernant ces derniers – et en particulier leur série S, la première à être déployée sur le marché. “La 11ème génération de processeurs Intel Core Série S pour ordinateurs de bureau (…) offrira des performances et une flexibilité incroyable pour répondre aux besoins des des joueurs et des créateurs de contenu”, résume Intel dans un communiqué. Contrairement aux puces Tiger Lake et Ice Lake, pensées pour les ordinateurs portables, la gamme des Rocket Lake (à l’instar des Comet Lake) servira surtout à alimenter les prochains ordinateurs de bureau. Elle sera disponible au cours du premier trimestre de l’année 2021.

Concrètement, elle devrait se baser sur une gravure SuperFin à 10 nanomètres, comme pour les Tiger Lake – contre 14 nm pour la précédente génération. Le constructeur explique que cette méthode de gravure sera mise en œuvre sous la forme de la nouvelle architecture “Cypress Cove” (en référence à une région de Floride), qui combine l’architecture cœur des CPU Ice Lake et l’architecture graphique des Tiger Lake. Elle sera d’ailleurs combinée à la nouvelle technologie graphique Intel Xe. Concernant la puissance moyenne de ses nouveaux microprocesseurs, Intel précise qu’ils bénéficieront d’un gain de deux points d’IPC (ou instructions par cycle d’horloge) par rapport à la génération précédente. Celles-ci garantiront l’obtention et le maintien d’une haute fréquence de cœurs, qui se traduit par une fréquence d’images plus élevée, en jeu par exemple, et une latence réduite. Par ailleurs, les CPU Rocket Lake-S seront compatibles avec 20 lignes de PCIe 4.0 pour s’adapter aux configurations les plus complexes. Enfin, ils seront parmi les premiers à bénéficier du nouveau système de transcodage vidéo, Intel Quick Sync Video, qui devrait rendre la vie bien plus facile aux monteurs vidéo.