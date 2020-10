Final Fantasy XVI dévoile son univers et ses personnages

Après un premier trailer en septembre dernier, Final Fantasy XVI détaille son univers et ses personnages principaux à travers une lettre écrite par son producteur, Naoki Yoshida.

On peut difficilement faire plus épique que le prochain Final Fantasy. En septembre dernier, Square Enix a dévoilé un premier aperçu du premier titre de la saga qui accompagnera la console de nouvelle génération de Sony : Final Fantasy XVI. Dans une lettre adressée à ses futurs joueurs (et relayée par Eurogamer), son producteur, Naoki Yoshida, a donné plus de détails sur l’univers et les personnages de ce nouveau action-RPG solo qui sortira exclusivement sur PlayStation 5 l’année prochaine.

Pour commencer, l’histoire de ce jeu se déroule dans une contrée montagneuse nommée Valisthea. Celle-ci comporte d’immenses cristaux magiques, surnommées “Mothercrystals”, qui octroient des pouvoirs à tous les peuples du royaume. Ils sont évidemment très convoités et sont donc le sujets de guerres incessantes entre les royaumes. C’est dans ce terreau de conflits, alimentés aussi par un étrange mal appelé (sans surprise) Corruption, que le joueur se glisse dans la peau du chevalier Clive Rosfield. Il est le Bouclier de son petit frère, Joshua, tous deux fils héritiers de l’archiduc du royaume de Rosaria. Le jeune Joshua – qui “déteste les carottes” – est ce qui s’appelle un Dominant, une personne bénie par un “Eikon”, un être magique d’une grande puissance. Ces êtres correspondent aux Invocations, des créatures légendaires souvent invoquées lors des combats dans les précédents jeux Final Fantasy. L’Eikon de Joshua est le Phénix et se déploie d’ailleurs sous la forme d’un mi-phénix mi-pain enflammé (100% Ho-Oh de Pokémon Or) dans le trailer. Enfin, les deux garçons seront liées par une sœur adoptive du nom de Jill Warrick.

En plus de détailler les prémisses de son nouveau jeu, Naoki Yoshida a aussi annoncé que la prochaine grande annonce n’aura lieu qu’en 2021. “En attendant, je vous invite tous à spéculer sur son sujet car nous avons encore beaucoup de choses à vous dire concernant Final Fantasy XVI, mais aussi Final Fantasy XV et XIV !” a-t-il conclu dans son communiqué. Il semble que Square Enix prépare peut-être des optimisations des précédents titres de la saga pour leur faire aussi profiter de la nouvelle génération.