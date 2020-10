Les jeux Xbox offerts en novembre avec le Xbox Games with Gold

culture geek Par Victor Keller le 30 octobre 2020 à 11h20

Un jeu d’infiltration, un shooter multi sous-marin, un jeu de tactique en temps réel, et un archéologue célèbre version LEGO : voici la liste des jeux offerts via le Xbox Games With Gold en ce mois de novembre, quelques jours avant la sortie des nouvelles Xbox.