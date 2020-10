Confinement : les magasins Fnac et Darty resteront ouverts

Malgré le retour du confinement, le gouvernement semble avoir décidé d’assouplir certaines règles, en permettant à quelques commerces de rester ouverts.

🚨 Vos magasins Fnac restent ouverts pour vos achats et le retrait de vos commandes. Retirez vos produits en magasin en toute sécurité et sans contact 👉 https://t.co/R5WhEaOwim pic.twitter.com/5m298ZL66F — Fnac (@Fnac) October 29, 2020

Les magasins Fnac et Darty resteront ouverts pendant le confinement, a annoncé le groupe ce vendredi matin. Fermées lors de la première vague, les enseignes fonctionneront ainsi normalement cette fois, “dans le respect des règles sanitaires mises en place depuis leur réouverture en mai”. Cette décision peut paraître surprenante, mais s’appuie sur la nouvelle dérogation, accordée par le gouvernement à certains commerces proposant des équipements multimédias destinés à permettre l’accès des salariés au télétravail.

Face à la situation, certaines professions sont rapidement montées au créneau, notamment du côté des libraires. Tandis que ces derniers ont été contraints de fermer leurs portes depuis ce matin, la Fnac pourra en effet continuer de vendre des livres, mais aussi d’autres produits culturels. Le magasin pourrait ainsi être l’un des seuls à assurer la commercialisation en magasin de la PS5, attendue pour le 19 novembre mais aussi de la Xbox Series X, s’assurant ainsi une place de choix sur le marché des revendeurs, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année. Interrogé sur les raisons de cette étonnante dérogation, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a tenu à rassurer les commerçants toujours privés d’activité, sur CNEWS. L’homme politique a ainsi expliqué qu’une adaptation et un assouplissement du dispositif seraient mis en place très vite : “dès que ce sera possible, et je souhaite que ce soit le plus tôt possible. Dans quinze jours, nous regarderons où nous en sommes pour tous les commerces, pas uniquement les libraires”. Le rendez-vous est donc fixé à la mi-novembre, date à laquelle le gouvernement devrait faire le point sur la situation pandémique, et peut-être envisager la réouverture de certaines enseignes jusqu’alors considérées comme “non essentielles”.

