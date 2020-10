La sonde OSIRIS-REx a réussi à stocker au moins 400 grammes de cailloux prélevés à la surface de l’astéroïde Bennu, malgré une fuite imprévue.

Le précieux butin cosmique a été sauvé. L’Agence aérospatiale américaine (NASA) a confirmé la réussite de la manœuvre d’urgence de sa sonde OSIRIS-REx, effectuée pour mettre à l’abri son échantillon de l’astéroïde Bennu (ou Bénou). Le 20 octobre dernier, la sonde spatiale est parvenue à collecter de la poussière et des cailloux en touchant la surface du fameux astéroïde. Son bras collecteur a néanmoins eu les yeux plus gros que le ventre : l’opercule de son aspirateur n’a pas pu se refermer, favorisant la fuite d’une partie de l’échantillon dans le vide intersidéral. Les ingénieurs de la NASA ont donc dû agir assez vite (avec les contraintes spatiales de lenteur du signal) pour sauver le reste de l’échantillon. Ils ont commandé le bras collecteur afin qu’il puisse déverser sa cueillette dans le ventre de la sonde elle-même. Extrêmement précise, la manœuvre a malgré tout été un succès, a annoncé Rich Burns, le directeur de la mission OSIRIS-REx au Centre de vol spatial Goddard de la NASA, dans un communiqué relayé par The Verge.

I placed the collector head into the SRC on Tuesday evening… pic.twitter.com/s0nDXrY8BS — NASA’s OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 29, 2020

Cette manœuvre a donc été réalisée, en urgence, avec une semaine d’avance. À l’origine, les ingénieurs de la NASA devaient ordonner à la sonde de tourner sur elle-même pour évaluer la masse de l’échantillon présente dans le réservoir du bras collecteur. Compte tenu de la fuite, un tel ordre aurait entraîné la perte totale de l’échantillon. Aujourd’hui, l’Agence ne peut s’appuyer que sur des images très limitées de l’intérieur de la sonde pour estimer la quantité de poussières d’astéroïde sauvée. Selon leurs calculs, 17% du volume du “coffre” de la sonde (correspondant à ce qu’ils sont seulement en capacité d’observer) renfermerait au moins 400 grammes de cailloux cosmiques. L’intérieur de la sonde elle-même pourrait donc facilement en conserver plus d’un kilogramme au total. Sachant que l’objectif d’OSIRIS-REx était de ramener sur Terre au moins 60 grammes, la mission dépasse déjà les espérances même après la malheureuse fuite. Encore faut-il, cependant, que la sonde ramène son butin sur Terre sans accroc : elle devrait quitter l’orbite de Bennu en mars 2021 et retrouver la Terre en septembre 2023 avec un atterrissage prévu dans le désert de l’Utah, aux États-Unis.