Call of Duty: Black Ops Cold War nécessitera jusqu’à 250 Go d’espace disque

C’est incontestablement un des gros jeux de cette fin d’année, un des rares qui ne soit pas repoussé en raison de l’épidémie ! Autant dire que Call of Duty: Black Ops Cold War est très attendu par de nombreux joueurs.

Ce nouvel épisode de Call of Duty qui sortira le 13 novembre est extrêmement prometteur, pour plein de raisons… Mais il y en a une en particulier qui sort du lot : c’est le studio Treyarch, le développeur « historique » de la franchise, qui s’est chargé du développement de Black Ops Cold War. Beaucoup d’attente donc.

Un gros bébé

En attendant de pouvoir reprendre les armes, Activision a précisé les caractéristiques techniques pour la version PC du jeu. Les spécifications minimales requièrent un Core i3-4340 (Intel) ou FX-6300 (AMD), une GeForce GTX 670/1650 ou une Radeon HD 7950, 8 Go de RAM, 50 Go d’espace disponible pour la campagne solo ou 175 Go pour tous les modes.

La configuration recommandée par l’éditeur est plus exigeante. Pour profiter d’un jeu qui tourne à 60 FPS dans la plupart des situations avec les options graphiques moyennes, le PC devra être équipé d’un Core i5-2500K ou Ryzen R5 1600X, une GeForce GTX 970/1660 Super, une Radeon R9 390 ou une AMD RX 580, 12 Go de RAM, 175 Go d’espace libre.

Les recommandations montent d’un cran si on veut profiter du Ray Tracing : Core i7-8700K ou Ryzen 1800X, GeForce RTX 3070, 16 Go de RAM et 175 Go d’espace disque. La configuration la plus élevée, celle qui permet de bénéficier de la 4K, du Ray Tracing et du maximum de FPS nécessite un Core i9-9900K ou un Ryzen 3700K, une GeForce RTX 3080, 16 Go de RAM et un espace libre de 250 Go.

Il reste quelques jours avant le lancement du jeu, les joueurs pourront en profiter pour faire le ménage dans leur disque dur, voire pour acheter un ou deux composants qui leur permettront d’obtenir la meilleure qualité possible de Call of Duty. Pour les versions console, Activision n’a pas indiqué le poids du jeu mais ces spécifications PC laissent penser qu’il faudra prévoir de la place.