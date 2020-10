Microsoft améliore ce qui existe déjà sur PC avec ces widgets « de ressource » qui permettront aux gamers de suivre les performances de leur machine pendant qu’ils sont en train de jouer.

Les joueurs PC & Xbox apprécient généralement le fait de tout connaître de leurs machines et de leurs performances. C’est probablement la raison pour laquelle Microsoft a intégré ces nouveaux widgets dits » de ressource » à la barre de jeu Xbox (« Xbox Game Bar »), qui vont permettre de suivre les performances de votre PC sous Windows 10, y compris en pleine session de jeu. De quoi améliorer la « micro-gestion » des paramètres et des ressources afin d’obtenir les meilleures performances.

Le système d’exploitation de Windows dispose déjà de quelques outils pour surveiller les ressources d’un PC, comme l’utilisation du CPU et du GPU ou la bande passante du réseau par exemple. Cependant, ces programmes exigent des joueurs qu’ils utilisent la fonction Alt+Tab, ce qui interrompt leur propre flux, en plus du flux en direct qu’ils peuvent héberger. Les nouveaux widgets de la barre de jeux Xbox corrigent en partie ce problème : il suffira d’appuyer sur Win+G pour faire apparaître la barre de jeu et voir vos ressources d’un seul coup d’œil. Cela inclut la surveillance de l’utilisation du GPU et de la VRAM.

Des outils permettent, en plus de la simple surveillance, de modifier les paramètres immédiatement pour optimiser les performances. C’est le cas de l’Armory Crate d’ASUS qui a ajouté son propre widget Xbox Game Bar. Par exemple, les heureux propriétaires d’un PC Gaming ASUS pourront changer de mode HyperFan sans quitter leur jeu. Dans un autre domaine, l’overlay de Gamecaster vous permet d’épingler des widgets transparents en pleine session gaming pour suivre les événements et diffuser des messages de chat en direct. Idéal pour le gaming.