Sandisk : un support de recharge sans fil qui sauvegarde les photos et les vidéos

Le secteur des chargeurs sans fil est en pleine ébullition, de nouveaux produits apparaissent quasiment chaque jour et les constructeurs font preuve d’une belle inventivité, comme Sandisk.

Sandisk, un constructeur bien connu pour ses accessoires de stockage, a lancé deux nouveautés pour le marché des chargeurs sans fil. Le premier est assez classique : l’Ixpand Wireless Charger permet de charger la batterie d’un smartphone avec une puissance pouvant aller jusqu’à 15 watts. Le second est beaucoup plus intéressant puisqu’il combine chargeur sans fil et stockage.

Un deux-en-un malin

L’Ixpand Wireless Charger Sync intègre un espace de stockage qui se synchronisera avec la bibliothèque photos et vidéos du smartphone. Une manière ingénieuse de sauvegarder ces précieux contenus sans y penser, il suffit simplement de poser le téléphone sur le socle pour que la synchro se lance automatiquement. Il est également possible de définir des sauvegardes pour chacun des appareils de la famille. Et en bonus, l’accessoire rechargera la batterie à une vitesse pouvant aller jusqu’à 10 watts.

Ces deux socles sont compatibles avec l’iPhone (à partir de l’iPhone 8), les Galaxy de Samsung (à partir du Galaxy S6), le Note 5 et au-delà, ainsi que tous les smartphones prenant en charge la recharge Qi. Les accessoires peuvent recharger les appareils même vêtus d’un étui. Chacun d’entre eux sont fournis avec un adaptateur secteur.

L’Ixpand est disponible en trois versions de 64 Go, 128 Go et 256 Go, à partir de 99,99 $. L’Ixpand est proposé à 49,99 $.