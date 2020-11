VOD, streaming : les plateformes américaines plébiscitées par les Français

Le retour du confinement va sans aucun doute confirmer l’appétit des Français pour la vidéo à la demande. Une pratique qui a explosé depuis le début de l’année, comme le montre le récent baromètre du CNC.

Louer ou acheter des films ou des séries TV, ou profiter du catalogue de Netflix ou d’Amazon Prime Video : des occupations indispensables en temps de pandémie ! Depuis le début de la crise sanitaire, les Français se sont emparés des services disponibles, certains s’étant même lancés durant la période comme Disney+ et Salto.

Un confinement qui profite aux services de streaming

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a publié son baromètre semestriel sur l’état du marché de la vidéo à la demande (VàD) et de la vidéo à la demande sur abonnement (VàDA). Les plateformes peuvent se réjouir, les Français se sont rués sur leurs catalogues pour se divertir : de début janvier à fin juillet, le secteur a enregistré des revenus de 855,9 millions d’euros, un chiffre en croissance de 44,4 % par rapport à l’an dernier.

Comme on s’en doute, c’est le segment de la VàDA qui a le vent en poupe : l’abonnement pèse pour 52 % du marché, contre 30,2 % pour celui de la vente de contenus, et 14,7 % pour la location. Durant le mois de juillet, 25,2 % des internautes ont déclaré avoir visionné un programme en VàDA (+2,9 points par rapport à juillet 2019), 13,1 % ont visionné un programme en location (-0,8 point) et 8,8 % ont acheté des programmes (+2,4 points).

Le CNC ajoute qu’en juillet, 63,7% des consommateurs de vidéo à la demande en général ont visionné un programme sur Netflix, c’est 8 points de plus par rapport à juillet 2019. Prime Video a attiré 28,3 % des consommateurs de VàD. Logique donc que Netflix soit très largement en tête au sein des foyers, suivi de loin par Prime Video et Disney+. Ensuite, sous la barre des 10 %, on trouve des services comme SFR Play, Gulli Max, Filmo TV ou encore Apple TV+ qui a toujours du mal à décoller.

Dans ce tableau, les plateformes françaises se regroupent derrière les trois leaders américains : MyTF1 VOD, Orange (VOD), Canal (VOD) et Arte (VOD) jouent des coudes pour se faire une petite place au soleil. Au niveau des contenus en eux-mêmes, les dix programmes les plus consommés en juillet dernier proviennent de… Netflix ! Dark, Les Demoiselles du téléphone et 13 Reasons Why sont sur le podium.