Attestation de sortie : la cote des stylos effaçables grimpe

Avec le retour des attestations de déplacement, les astuces des internautes pour changer l’heure et la date de leurs déplacements se multiplient sur les réseaux sociaux. Dernière tendance en date : le stylo effaçable.

Les Français ont-ils le droit d’effacer et de modifier leur attestation papier pour s’en resservir par la suite ? Souvent évoqué pour des motifs écologiques, le fait de réutiliser son attestation de sortie papier est en théorie interdit et pourrait vous valoir 135 € d’amende, plus si récidive. Pour éviter de se faire prendre en utilisant un crayon de papier ou du correcteur blanc pas très discret, de plus en plus d’écolos et de tricheurs adoptent l’astuce des stylos effaçables, qui permet de ne pas réimprimer un document à chaque sortie, voir de tenter de gratter quelques minutes de promenade lors des sorties quotidiennes.

Nos confrères de La Voix du Nord notent qu’à ce jour, personne ne semble avoir été verbalisé pour avoir utilisé des stylos effaçables sur son attestation, alors même que la pratique est devenue particulièrement courante. Sur les sites de e-commerce et notamment sur Amazon (voir ci-dessous), les stylos Bic Frixion se placent d’ailleurs depuis quelques jours en tête des ventes dans la catégories fournitures de bureau. Cette situation n’est sans doute pas étrangère à ce nouveau confinement, d’autant que dans les commentaires, les acheteurs ne se privent pas pour partager l’astuce. Rappelons cependant que le confinement permet de limiter la propagation du virus du COVID-19. Il est important de le respecter, au même titre que les gestes barrière, pour se protéger et protéger les autres, notamment les plus fragiles. Par ailleurs, plus le virus circule, plus les restrictions qui modifient notre quotidien ainsi que celui de nombreuses entreprises et de leurs salariés risquent de durer longtemps.