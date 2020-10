Reconfinement : où trouver la nouvelle attestation de sortie ?

La France s’apprête à être reconfinée. Comme au printemps, chaque sortie nécessitera de vous que vous remplissiez une attestation, sans quoi une amende de 135 euros vous sera infligée. On devrait cette fois retrouver trois formulaires différents, dont une attestation de déplacement dérogatoire, une attestation de déplacement professionnel, et une dernière liée au maintien de l’ouverture des crèches et des écoles.

C’est officiel, Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement national qui devrait durer, au minimum, jusqu’au 1er décembre. Si ce confinement s’avère un brin différent de celui que nous avons connu au printemps, notamment parce que les écoles et services publics resteront ouverts, cela marque néanmoins le retour de la fameuse attestation de déplacement, précieux sésame indispensable à chaque sortie hors de son domicile. Plutôt qu’une attestation, On devrait, cette fois-ci, retrouver trois formulaires différents. On devrait y retrouver de nouvelles options par rapport au printemps, dont la possibilité d’accompagner son enfant à la crèche ou à l’école, ou encore d’aller visiter ses aînés en Ehpad.

Le premier formulaire disponible rappellera sans doute bien des souvenirs à bon nombre de Français. Il s’agit ni plus ni moins que de l’attestation de déplacement dérogatoire, permettant d’aller faire des courses, de faire du sport dans un rayon d’un kilomètre ou de se rendre à un rendez-vous médical. Le second formulaire concerne les déplacements professionnels, et devra nécessairement être accompagné d’un justificatif de l’employeur comme quoi le télétravail n’est pas possible. Enfin, les nouveautés débarquent dans un troisième formulaire, inédit par rapport au premier confinement, et qui concerne les trajets scolaires. Les parents devront utiliser cette nouvelle attestation pour aller chercher leurs enfants à la crèche ou à l’école.

Ces trois nouvelles attestations devraient être disponibles dans la soirée. Nous actualiserons cet article dès qu’elles seront disponibles. L’attestation devra être téléchargée sur les sites du gouvernement et du ministère de l’Intérieur. L’exécutif a fait savoir qu’il comptait non seulement rendre l’attestation disponible au téléchargement pour l’imprimer, qu’il sera toujours possible de la recopier à la main sur papier libre, mais aussi que la nouvelle application TousAntiCovid permettra, dans une prochaine mise à jour en approche, de générer un QR code à montrer aux forces de l’ordre et qui fera office d’attestation de sortie. Une bonne manière de booster les téléchargements de l’app, annoncée comme un « instrument de la sortie de cette phase de confinement » par le Président de la République. Ces attestations seront obligatoires, partout en France, dès vendredi 00h, sous peine d’un amende de 135 euros et de montants autrement plus élevés en cas de récidive. À noter qu’une certaine tolérance sera appliquée dans le cadre des retours de vacances de la Toussaint, et ce jusqu’à dimanche soir.