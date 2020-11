Football : une IA confond le ballon avec la tête d’un arbitre chauve

Il s’agit d’une période extrêmement difficile pour le monde du football et celui du sport en général. Alors que les reconfinements se multiplient en Europe et dans le monde, il apparaît impossible pour presque toutes les rencontres sportives de recevoir du public. Pourtant, c’est souvent une condition essentielle à la survie économique de beaucoup de sports, en particulier si l’on parle de clubs qui n’ont que très peu de moyens. Comme pour beaucoup d’autres domaines, la technologie devient une solution alternative qui permet, dans le cas présent, d’avoir tout de même du public même si ce dernier n’est pas physiquement sur place. Certaines équipes utilisent donc, pour diffuser leurs matches sur YouTube, par exemple, des caméras nourries à l’intelligence artificielle capables de suivre le ballon en temps réel. Ou pas.

Inverness Caledonian Thistle don’t employ a cameraman as their camera is programmed to follow the ball throughout the match. The commentator had to apologise today as the camera kept on mistaking the ball for the linesman’s head… pic.twitter.com/LeKsc2bEj7

— Tom Cox (@seagull81) October 24, 2020