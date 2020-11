Free : importante panne en cours sur le réseau Internet fixe

De nombreux abonnés Freebox notent actuellement d’importants problèmes de connexion internet, avec une Freebox qui refuse parfois de redémarrer. L’Ile-de-France, ainsi que des villes comme Lille, Marseille, Amiens et Rennes seraient particulièrement touchées.

Tandis que le recours au télétravail devrait largement s’intensifier au cours de cette première semaine complète de confinement, voilà que certains abonnés Free se plaignent d’importants problèmes de connexion à Internet depuis le début de la matinée, et même depuis hier soir sur Twitter, comme le note Presse-Citron. Les signalements se multiplient sur Downdetector, qui recense les problèmes rencontrés par les internautes, ce qui nous laisse supposer que la panne pourrait être plus importante que prévue. D’après le site, les zones géographiques les plus touchées sont, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Paris, Drancy, Rennes, Lille, Lyon, Aulnay-sous-Bois, Amiens, Marseille, Vitry-sur-Seine.

83% des pannes recensées sur Downdetector mentionnent un problème de connexion internet, tandis que 8% évoquent un problème de box. Sur les réseaux sociaux, ils sont, en effet, nombreux à relater leurs problèmes avec la Freebox, qui resterait parfois bloquée à l’étape 6 lors d’un redémarrage.

Idem pour moi dans le 59… @free c'est génial d'avoir une panne en plein confinement avec l'essor du télétravail 👏 — Cyrille (@cyrillem39) November 2, 2020

Évidemment, la panne tombe évidemment très mal tandis que le confinement débute tout juste en France et que le télétravail se généralise dans de nombreuses entreprises. Free a par ailleurs communiqué sur le sujet en garantissant une continuité de service sur ses réseaux Fixe & Mobile après l’allocation d’Emmanuel Macron la semaine passée. Nous n’en savons pas plus sur l’origine du problème, et, pour l’heure, Free n’a pas encore réagi à cette panne. Nous actualiserons cet article dès lors que l’opérateur fera une déclaration concernant celle-ci et lorsque le problème sera résolu.

Notre pays entre dans une nouvelle période de confinement. Chez Free, tous les collaborateurs se tiennent prêts à ce nouvel effort de mobilisation afin de garantir à nos 20 millions d'abonnés en France une continuité de service sur nos réseaux Fixe & Mobile. [1/3] #reconfinement pic.twitter.com/caWNlOi9f4 — Free (@free) October 29, 2020