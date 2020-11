TikTok échappe encore à son interdiction aux États-Unis

Le réseau social connaît un nouveau répit, après la décision d’une juge américaine vendredi de ne pas appliquer l’ensemble du décret de Donald Trump visant au bannissement de la plateforme.

Le bras de fer entre Donald Trump et TikTok continue. Souvenez-vous, il y a déjà plusieurs mois, l’actuel président des États-Unis avait initié un décret à l’encontre de la plateforme chinoise, visant à l’interdiction de cette dernière sur le sol américain pour des raisons de “sécurité nationale”. En septembre, un juge du tribunal de Washington avait pourtant annulé la suppression de TikTok des plateformes de téléchargement mobile. L’application en passe d’être partiellement rachetée par des entreprises américaines avait ainsi connu un premier répit, avant de devoir faire face à une nouvelle échéance lancée par l’administration Trump, cette fois fixée au 12 novembre.

Cette semaine, c’est un tribunal de Pennsylvanie qui a statué en faveur du réseau social chinois, après la plainte de trois TikTokeurs, qui demandaient la suspension du décret présidentiel du 6 août dernier. Dans cette affaire, comme dans les précédentes, les magistrats ont en effet estimé que le président avait outrepassé son autorité en initiant la suppression de TikTok des plateformes américaines. La juge en charge de l’affaire a ainsi pris la décision de ne pas appliquer une partie du décret gouvernemental. Nouveau répit donc pour le réseau social détenu par ByteDance, qui a tenu à remercier sa communauté, et notamment ses influenceurs dans un communiqué officiel, rapporte le site Engadget. “Nous sommes profondément émus par le soutien de nos créateurs, qui ont œuvré pour protéger leur liberté d’expression”, a ainsi indiqué la plateforme, tout en promettant à ses utilisateurs de rester “un foyer pour leur permettre de partager et de faire entendre leur voix”. À noter que le réseau social n’est pas encore sorti d’affaire, puisque TikTok attend toujours la finalisation de son rachat (en partie) par Walmart et Oracle, deux entreprises américaines. L’issue de la prochaine élection présidentielle, qui aura lieu demain, pourrait aussi changer la donne pour l’entreprise chinoise.