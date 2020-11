Longchamp dévoile une collection de sacs Pokémon

Idée cadeau pour Noël, voici la collection de sacs Longchamp x Pokémon à partir de 130 euros !

Pikachu, la mascotte de la marque Pokémon, électrise Le Pliage, l’intemporel sac de la Maison Longchamp.

Pikachu vient animer joyeusement les sacs qui se déclinent dans quatre versions exclusives. En toile LGP noir et blanc, en cuir embossé ou dans une édition limitée et numérotée. Enfin, en toile noire arborant un Pikachu spécialement conçu pour la Maison avec sa bombe de jockey, en hommage au logo de Longchamp. Ils sont disponibles dés maintenant en ligne sur la boutique officielle de Longchamp.

Notez également qu’à cette occasion, Pokemon GO s’habille aux couleurs de Longchamp à partir du 2 octobre et jusqu’au 17 novembre 2020. Les Dresseurs de Pokémon peuvent accessoiriser leur avatar avec un sac à dos virtuel Longchamp disponible dans la boutique Pokémon GO.