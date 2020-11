Among Us se met à jour et tease des nouveautés pour les prochains mois

À l’instar de son cousin Fall Guys, le jeu Among Us a connu une ascension fulgurante ces derniers temps. La popularité du jeu est telle que ses développeurs ont renoncé à une suite et ont préféré se concentrer sur l’amélioration du jeu de base, comme les montrent les mises à jour régulières.

Twitch et YouTube ont été littéralement envahi par Among Us ces derniers temps. Sorti en 2018, ce jeu multijoueur orienté science-fiction s’inspire en réalité d’un jeu de société nommé « Mafia », qui divisait les joueurs entre des gens honnêtes et des membres de la mafia, ces derniers se dissimulant parmi tout le monde. Le but de chaque équipe est d’éliminer l’autre. C’est exactement le même principe dans « Among Us » (« parmi nous »), sauf que c’est un jeu vidéo et qu’il se déroule dans un vaisseau spatial. Ce principe (désigné par le genre du « jeu d’ambiance ») donnant souvent lieu à des situations cocasses, le jeu est très apprécié parmi les communautés Twitch et YouTube, qui ont grandement contribué à la popularité du jeu. Conséquemment, le studio InnerSloth, éditeur et développeur du jeu, a préféré se focaliser sur le jeu déjà existant plutôt que de travailler sur une suite.

La mise à jour la plus récente a ajouté une option pour le vote anonyme ainsi que des commandes permettant d’afficher la progression de la barre des tâches en permanence, pendant les réunions ou jamais. Passage obligé de chaque mise à jour, il y a également eu un ajout de plusieurs cosmétiques. Enfin, une nouvelle option pour les daltoniens est disponible, une amélioration appréciable pour un jeu qui s’appuie essentiellement sur les couleurs, qui distinguent les joueurs les uns des autres. Une autre mise à jour prévue pour le mois prochain devrait introduire la possibilité de créer un compte (ce qui permettra de se constituer une liste d’amis ou encore de signaler les éventuels tricheurs), une nouvelle carte plus grande que la carte de base, et les parties à 12-15 joueurs.

Signe de sa popularité, Among Us a récemment été victime d’un hack, avec des spams liés aux élections américaines. Comme Animal Crossing l’a montré récemment, la politique n’épargne aucun terrain, y compris celui du jeu vidéo. Disponible sur iOS, Android et sur PC, Among Us attire toujours plus de joueurs et de viewers sur Twitch. Comme le Loup-Garou ou Mafia, les jeux d’ambiances ont besoin de peu de moyens et restent intemporels.