Ce 3 novembre, les États-Unis éliront leur prochain président. Mais pour savoir qui de Joe Biden ou de Donald Trump deviendra la 46ème président des États-Unis, il faudra patienter

Ce mardi 3 novembre est un jour historique pour les États-Unis d’Amérique, puisque c’est aujourd’hui que les Américains vont élire leur nouveau président. L’élection, qui sera diffusée la nuit prochaine dans l’Hexagone (avec le décalage horaire), promet d’être chargée en tension, tant l’enjeu est crucial. Joe Biden est certes largement favori dans les sondages, mais nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise comme en 2016 où Donald Trump avait raflé un à un tous les Swing States au dernier moment et finit par écraser sa rivale, pourtant favorite, Hillary Clinton.

En France, nous devrions logiquement connaître les résultats au petit matin. Mais pour ceux qui ont prévu de suivre l’election day depuis la France au cours de la nuit, à quelle heure devrait-on connaître l’issue de l’élection présidentielle américaine ? Aux États-Unis, le système d’élection est bien différent de celui que nous connaissons en France : il s’agit d’un scrutin indirect et ce sont les grands électeurs qui votent pour élire le nouveau président. L’élection repose donc souvent sur certains États clés très peuplés, appelés Swing States, dans lesquelles les grands électeurs n’appartiennent pas nécessairement à une grande famille politique, et peuvent donc faire basculer l’issue de l’élection. C’est donc généralement lorsque les votes des Swing States sont dépouillés qu’une tendance se dessine, et les médias annoncent finalement le nom du vainqueur lorsqu’un des candidats remporte, au minimum, 270 sur les 538 grands électeurs nécessaires à l’élection d’un président.

En 2016, c’est vers 3h30 du matin (heure française) que les choses ont commencé à s’embellir pour le candidat républicain, et à s’envenimer pour Clinton. Finalement, le passage de la Floride dans le camp Républicain, vers 5 heures du matin, aura mis fin au suspense et fait de Donald Trump le grand vainqueur de l’élection. En 2012, c’était également le passage de certains de ces Swing States du côté démocrate qui avait permis à Obama, vers 5 heures du matin, d’annoncer sa réélection. Notons que dans l’histoire récente des États-Unis, il peut arriver qu’on ne connaisse pas l’issue d’une élection présidentielle lors de l’election day, en raison d’un score extrêmement serré entre les deux candidats. C’était, par exemple, le cas en 2000, lors du duel entre George W. Bush et Al Gore, dont l’issue n’a été proclamée qu’un mois plus tard par la Cour suprême, après re-comptage des votes dans l’État de Floride.

De plus, cette année 2020 n’est pas une année comme les autres, il faudra également faire avec la crise sanitaire, qui a permis à plus de 70 millions de citoyens américains de voter par correspondance contre moins de la moitié lors de la dernière élection. Ces votes à distance, dont le nombre est anormalement élevé cette année, pourraient bien ralentir le verdict de cette élection historique. En toute logique, on devrait néanmoins connaitre le nom du prochain président des États-Unis vers 5 heures du matin – voire un peu plus tard.