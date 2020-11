Destiné à apaiser la colère des petits commerçants, qui dénoncent une concurrence déloyale des grandes surfaces lors de ce nouveau confinement, le décret liste précisément l’ensemble des produits autorisés à la vente… et ceux interdits.

Après la colère des petits commerçants face à l’ouverture des magasins Fnac Darty en cette nouvelle période de confinement, le Premier ministre Jean Castex a tenté d’apaiser les tensions. Il a annoncé aujourd’hui la fermeture des rayons considérés comme “non essentiels”, au sein même des commerces autorisés. Dans un nouveau décret paru ce matin au Journal officiel, on retrouve ainsi l’ensemble des produits qui pourront être vendus par “les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400m²”, relaie BFM TV. En plus des produits alimentaires, d’hygiène ou de pharmacie, on retrouve ainsi les produits destinés à la réparation et au contrôle technique des véhicules, les produits d’équipement informatique et télécom, les matériaux de construction, les journaux, les produits optiques, les cigarettes et autres produits à base de tabac, ainsi que les commerces de gros. Côté services, resteront ouverts les centres de réparation informatique, les blanchisseries, ou encore les entreprises bancaires et d’assurance.

Concrètement, il sera donc interdit pour les grandes surfaces de vendre des produits issus de leurs rayons dédiés aux vêtements, aux livres, aux jouets ou même aux meubles, sous peine de sanctions. À noter qu’une tolérance est applicable jusqu’à demain mercredi pour laisser aux commerces concernés le temps de mettre ce nouveau dispositif en place. Si vous avez besoin d’un produit considéré comme “non essentiel”, c’est le moment ou jamais. Enfin, le décret publié ce matin indique également que les activités à domicile resteront autorisées à la condition d’entrer dans l’une des catégories énoncées (par exemple, un.e coiffeur.se ou un.e coach sportif.ve à domicile), au même titre que les activités exercées dans un établissement recevant public, a précisé le ministère.