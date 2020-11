La voiture volante AirCar a effectué son premier vol avec succès

Un rêve qui devient réalité, diront certains fans de science-fiction. AirCar, la voiture volante de l’entreprise Klein Vision, fondée par l’inventeur du même nom, a fait son vol inaugural. De loin, on dirait quand même un avion.

Cela fait près de vingt ans que l’inventeur Stefan Klein travaille sur des prototypes de voitures volantes. Aujourd’hui il peut dire que sa persévérance a payé puisque sa voiture volante, de son petit nom « AirCar », a effectué avec succès son premier vol. Il aura fallu 18 mois pour développer cet étrange véhicule mi-voiture mi-avion, qui s’appuie notamment sur un aileron intégré à la carrosserie, et qui bouge en arrière lorsque les ailes latérales du véhicule se déploient. Résultat, on a bien l’impression, lorsque cette voiture vole, qu’il s’agit tout simplement d’une auto à laquelle on a greffé des ailes. Ce biplace est, bien sûr, bien plus complexe qu’il en a l’air.

La vidéo, mise en ligne par Klein Vision, l’entreprise de l’inventeur, a déjà réuni plus d’un million de curieux. C’est Stefan Klein lui-même qui teste son propre prototype, même s’il a été aidé par une dizaine d’ingénieurs. Le visionnage de la vidéo permet de confirmer la description de cet AirCar, présenté comme étant « la dernière génération de voiture volante développée par la société KleinVision » et qui « se transforme de véhicule routier en véhicule aérien en moins de 3 minutes. » D’après l’entreprise, cette voiture aurait une utilité de loisir, mais pourrait également être mise à profit pour un éventuel service de taxis. Fonctionnant à l’aide d’un moteur à hélice, l’AirCar pourrait se décliner en avion de 3 et 4 places, et même avoir une version amphibie. On ne connaît pas encore les différentes spécifications techniques (performances, autonomie etc.) de la bête, ni son prix, qui devrait aisément dépasser le million d’euros.

La voiture volante est un vieux fantasme d’inventeur. Très peu de prototypes ont véritablement percé, à l’instar de l’AeroMobil, une voiture volante originaire de Slovaquie. Certains services de chauffeurs privés et autres startups ambitionnent de doter les grandes métropoles d’un service de transport aérien, histoire de désengorger ces villes bien trop encombrées et polluées. Trop coûteux et douteux d’un point de vue sécuritaire, ces projets prennent du retard ou tombent à l’eau.