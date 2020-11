DJI présentera officiellement son nouveau drone ce jeudi 5 novembre

Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 novembre, l’un des leaders mondiaux sur le marché des drones, DJI, présentera toute une gamme de nouveaux produits – dont le DJI Mini 2 déjà connu.

En plein confinement en France, on en vient à se demander s’il est de bon ton de proposer de nouveaux drones à offrir pour les fêtes de fin d’année. Mais, après tout, la roue du monde continue de tourner – et les hélices des drones aussi. Le constructeur chinois DJI, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des drones de loisir, a annoncé la tenue prochaine d’un événement numérique. Il s’appelle « Donnez de la hauteur à vos moments » (dans la langue de Sheakespeare) et présentera de nouveaux produits DJI. Il débutera à deux heures du matin (heure de Paris) dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 novembre.

Make Your Moments Fly | 11.4 | 8PM EST Discover more: https://t.co/2CbZDyMQS9 pic.twitter.com/LOkbz1iFby — DJI (@DJIGlobal) November 2, 2020

Malheureusement, comme le souligne SlashGear, la pièce de résistance de cet événement a d’ores et déjà été dévoilée accidentellement par la marque il y a quelques jours. Il s’agit du nouveau DJI Mini 2. Celui-ci s’est en effet retrouvé malencontreusement disponible à la vente, par Best Buy aux États-Unis, avant même son lancement officiel sur le marché. Certains premiers acheteurs ont même eu l’occasion de partager des unboxings et des tests de l’engin. Grâce à ces derniers, on sait que le DJI Mini 2 brille par un temps de vol augmenté d’une minute pour atteindre les 31 minutes en moyenne, par rapport à son prédécesseur – le Mavic Mini. De plus, le nouveau drone miniature, de 250 grammes seulement, est maintenant capable de filmer en 4K. Une fois qu’il sera véritablement mis en vente, son prix devrait osciller entre 400 et 550 euros. En dehors de l’officialisation du DJI Mini 2, le constructeur chinois devrait aussi présenter d’autres produits à l’image de la récente caméra de poche : DJI Pocket 2.