Euro numérique : à quoi voulez-vous qu’il ressemble ?

Pensez-vous qu’un euro numérique puisse être une bonne idée ? C’est la question que pose publiquement Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, dans le cadre de la consultation publique autour de ce fameux euro numérique. « Nous avons commencé à explorer la possibilité de lancer un euro numérique. Comme les Européens se tournent de plus en plus vers le numérique pour leurs dépenses, leurs épargnes et investissements, nous devons nous préparer à émettre un euro numérique. J’ai aussi hâte d’entendre votre point de vue à ce sujet » a-t-elle déclaré sur Twitter, tout en publiant un sondage s’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, et dont le but est de dresser les contours de cet euro numérique.

We’ve started exploring the possibility of launching a digital euro. As Europeans are increasingly turning to digital in the ways they spend, save and invest, we should be prepared to issue a digital euro, if needed. I’m also keen to hear your views on it https://t.co/0ZuU2ZZgCp pic.twitter.com/CoY5sN7Yoz

— Christine Lagarde (@Lagarde) November 1, 2020