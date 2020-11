Marvel : Natalie Portman va devenir une super-héroïne dans Thor 4

Et si Thor n’était pas la star du prochain film qui lui sera consacré ? L’actrice Natalie Portman, qui incarne Jane Foster chez Marvel, a en effet déclaré que son personnage disposerait bien de super-pouvoirs dans Thor : Love and Thunder.

Il faudra encore attendre quelques années avant de découvrir le quatrième volet consacré au personnage incarné par Chris Hemsworth dans Thor : Love and Thunder, dont la sortie n’est prévue qu’en 2022. Néanmoins, malgré le temps qui nous sépare de sa parution, le long-métrage, qui toujours réalisé par Taika Waititi, dévoile déjà certains de ses secrets. C’est ainsi que Natalie Portman – qui reprendra son rôle de Jane Foster dans ce quatrième volet – a lâché une bombe à l’occasion d’une interview pour le Kelly Clarkson Show, dont l’information est relayée par Premiere. Celle qui a incarné Padmé Amidala dans la seconde trilogie Star Wars a affirmé que son personnage pourrait prendre une toute autre tournure dans Thor : Love and Thunder, en se dotant de… super-pouvoirs !

« Elle a des pouvoirs, mais ce n’est pas exactement la même chose que Thor » a indiqué l’actrice sans pour autant préciser la teneur des super-pouvoirs dont elle sera dotée. Dans une autre interview, elle avait toutefois affirmé que son personnage pourrait prochainement soulever le fameux marteau de Thor, baptisé Mjolnir, qui n’a jamais été tenu par nul autre que le personnage incarné par Chris Hemsworth, Odin, l’androïde Vision, ou encore Captain America, seul membre des Avengers à être digne de le porter. Cela nous donne une petite idée sur l’étendue des pouvoirs que pourrait développer Foster dans Thor : Love and Thunder. Aussi, on sait également que le personnage incarné par Natalie Portman devrait lutter contre un cancer dans ce volet, comme c’est le cas dans le comics dont le film sera tiré. Serait-ce là l’événement qui l’amènera à développer ces pouvoirs ? Reste à attendre 2022 pour découvrir le fin mot de l’histoire et l’évolution de Jane Foster dans l’univers Marvel.