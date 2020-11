Une carte des commerces où l’on peut commander à emporter à Paris

La ville de Paris a publié sur son site officiel une carte interactive très pratique sur laquelle on peut savoir quels établissements proposent la vente à emporter. Pour combien de temps ? Seul le gouvernement peut le dire.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, précisons que la prudence est de mise. Alors que le « reconfinement » dure désormais depuis presque une semaine, certains estiment qu’il n’est pas suffisamment efficace (respecté, en d’autres termes) et de nouvelles interdictions pourraient être mises en place très prochainement. Pour illustrer ce fait, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé ce matin que les ventes à emporter seraient interdites dans la capitale à partir de 22h. Les supermarchés et autres supérettes qui ouvrent tard sont également dans le viseur des autorités. Bref, c’est peut-être le moment de profiter de vos restaurateurs, et de les soutenir pendant cette période difficile par la même occasion.

Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur cette carte interactive, mise en ligne sur le site officiel de la Mairie de Paris. Elle indique tous les commerçants qui se sont inscrits sur le site pour indiquer qu’ils pratiquent le « click & collect », une pratique désormais courante qui consiste à commander sur internet avant de retirer sa commande en magasin. Il s’agit bien entendu des restaurateurs, mais aussi des fleuristes, des magasins de bricolage, des épiceries fines, des librairies… Bref, la carte de Paris est surchargée, mais vous avez la possibilité de cocher et décocher les cases correspondant à ce qui vous intéresse, rendant le tout beaucoup plus lisible. Vous pouvez également sélectionner le type de service (livraison à domicile & retrait de commande en magasin).

Si vous êtes vous-même commerçant ou restaurateur, n’hésitez pas à vous inscrire sur le site de la ville de Paris, à condition de pouvoir pratiquer le « click and collect » ou la livraison à domicile, bien entendu. Attention toutefois, car comme précisé plus haut, le gouvernement pourrait bientôt prendre la décision de faire à fermer à 21h les restaurants pratiquant la vente à emporter.