Call Of Duty : Black Ops Cold War risque d’encombrer vos consoles

Comme sur PC, le nouveau titre de la célèbre franchise d’Activision va peser (très) lourd sur consoles, et ce dès son lancement, le 13 novembre. Il prendra 133 Go d’espace disque sur votre Playstation 5 tout juste sortie de son carton d’emballage.

Ce n’est pas un secret, Call Of Duty est récemment devenu un mastodonte en termes d’espace de stockage, en particulier depuis le reboot de Modern Warfare de l’année dernière et son Battle Royale toujours plus populaire, Warzone. Même avec la campagne désinstallée, Call of Duty Modern Warfare (sorti il y a tout juste un an), pèse près de 173 Go sur une PS4 Pro. À la vue des spécifications PC de Call of Duty : Black Ops Cold War (encore un reboot, d’une certaine manière) dévoilées il y a quelques jours par Treyarch (le studio qui développe le titre), il est clair que cette tendance à la démesure n’est pas prête de s’arrêter. En effet, au maximum de ses capacités, le nouveau « Call Of » pourrait peser jusqu’à 250 Go sur PC. Forcément, c’est de mauvaise augure pour les consoles également, dont la nouvelle génération débarque ce mois-ci.

Sans surprise, le jeu prendra donc beaucoup de place sur les consoles actuelles (95 Go sur PS4, 93 sur Xbox One), comme sur la nouvelle génération (133 Go sur PS5, 136 sur Xbox Series X/S). Pas de surprise, le jeu est beaucoup plus gourmand sur PS5 et Xbox Series X/S, puisqu’il doit tirer parti des performances graphiques des nouvelles consoles. Si elles bénéficient toutes deux d’un SSD, l’une n’aura que 815 Go d’espace libre (PS5) et l’autre disposera bien d’1 To (Xbox Series X/S). La taille gargantuesque de ce jeu pourrait bien poser problème, car les espaces de stockage annoncés pour les nouvelles consoles ne correspondent pas exactement à l’espace dédié à l’installation de jeux. Par exemple, des images d’informations sur le système des kits d’évaluation de la PS5 leakées sur Twitter montrent que le système de Sony dispose d’un peu plus de 667 Go d’espace libre pour l’installation de jeux. En d’autres termes, Call Of Duty : Black Ops Cold War pourrait déjà avaler une bonne partie de votre espace disque sur une console flambant neuve. Certes, le catalogue des deux nouvelles consoles n’est pas encore très garni, mais cela pourrait constituer un sérieux handicap et vous obliger à vous procurer des SSD externes hors de prix.