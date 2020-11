La Nintendo Switch dépasse officiellement les ventes de la NES

S’il y a bien un secteur qui a profité de l’année 2020, c’est celui du jeu-vidéo. Le bilan financier trimestriel de Nintendo le prouve aujourd’hui.

Tandis que Sony et Microsoft se lancent corps et circuits dans une nouvelle génération de consoles, Nintendo continue son chemin très fructueux avec la Switch. La console est encore une poule aux œufs d’or pour Big N. EnGadget rapporte que 6,86 millions d’unités supplémentaires se sont vendus au cours du trimestre dernier (juillet-septembre) – 5,3 de Nintendo Switch standard et 1,5 million de Nintendo Switch Lite. Cela représente une augmentation de 43% de plus que l’an dernier à la même période, non sans l’aide d’un « restez chez-vous » pandémique ininterrompu. Au total, Nintendo a ainsi vendu 68,3 millions de Nintendo Switch depuis son lancement en mars 2017. Elle dépasse donc officiellement les ventes historiques de la NES (Nintendo Entertainment System), alias Famicom au Japon, la première console vidéoludique de salon de la marque. 61,9 millions d’exemplaires de cette dernière s’étaient vendus à travers le monde sur trois décennies, entre 1983 et 1995 (NES) ou 2003 (Famicom). Et, avec le confinement renouvelé de plusieurs pays et les fêtes de fin d’année approchant, la Nintendo Switch a toutes ses chances de briser le seuil des 75,94 millions de 3DS et 2DS vendues par le passé.

Mario : le grand gagnant de l’isolement pandémique ?

À chaque fois qu’une console est vendue, son nouveau propriétaire a aussi tendance à acheter des jeux pour pouvoir en profiter. Ainsi, le succès vidéoludique indiscutable de l’année 2020, Animal Crossing : New Horizons, est encore en tête du classement. 3,64 millions de copies (physiques ou dématérialisées) supplémentaires se sont vendues ce trimestre, contre plus de 10 millions au printemps. Le titre s’approche de briser le record de Mario Kart 8 Deluxe, plus grand succès commercial de la console à ce jour. Les nouveaux Paper Mario : The Origami King et Super Mario 3D All-Stars se sont respectivement vendus à 2,82 et 5,21 millions de copies ces trois derniers mois. Le prochain et dernier trimestre de l’année verra la sortie du très attendu Hyrule Warriors : Age of Calamity et devrait aussi profiter de la curiosité autour de Mario Kart Live, le nouveau jeu de course en réalité augmentée.