Le moto g 5G et le moto g9 power sont les deux nouveaux smartphones de la marque américaine. Comme l’indique son nom, le moto g 5g bénéficiera de la cinquième génération de réseaux mobiles.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, Motorola dévoile ses deux nouveaux smartphones, dont un compatible 5G, norme qui devrait normalement se généraliser prochainement en France. Les deux nouveaux smartphones de la marque américaine se présentent comme étant des milieux de gammes accessibles et avec des performances adaptées aux usages actuels.

Le Moto g 5G a de solides atouts, avec en tête son SoC mobile Qualcomm SnapdragonTM 750G 5G et une triple caméra. Concernant cette dernière, elle est composée d’un capteur principal de 48 MP doté de la technologie Quad Pixel, un objectif ultra grand angle, une caméra Macro Vision qui zoome 5 fois plus qu’un objectif standard. On retrouve, à l’avant, une caméra frontale de 16 MP. Sa batterie de 5000 mAh lui permet de tenir deux jours en utilisation normale et le processeur Snapdragon 750G permet de profiter au maximum de la 5G sans décharger la batterie. Enfin, son chargeur TurboPower de 20W peut lui redonner 10 heures d’autonomie en seulement 15 minutes.

Le Moto g9 power est quant à lui doté d’un capteur ultra-haute résolution 64 MP (une première pour la gamme moto) et d’une batterie de de 6000 mAh, également inédite pour un smartphone Motorola (environ 60h d’autonomie annoncé). Parmi ses spécifications, on retrouve un écran Max Vision HD+ de 6,8 pouces, un processeur Snapdragon, le tout accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Les deux smartphones tournent sous Android, et Motorola a même ajouté un bouton Google Assistant dédié sur le Moto g 5G pour utiliser la commande vocale. Tous deux seront disponibles sur le site de Motorola fin novembre, et ils coûteront respectivement 249€ pour le Moto g 5G et 229,99€ pour le Moto G9 power. À noter que ce dernier sera également disponible chez certains revendeurs tiers.