Disney+ dévoile la bande-annonce de Lego Star Wars : Joyeuses fêtes

Aspirée dans une faille spatio-temporelle, Rey va revivre les moments emblématiques de la saga Skywalker dans Lego Star Wars : Joyeuses fêtes. Le film sera diffusé en exclusivité sur Disney+.

Décembre n’a pas encore commencé mais la saison des films de Noël est déjà ouverte. Les abonnés Disney+ pourront bientôt découvrir Lego Star Wars : Joyeuses Fêtes. Il sera disponible à minuit dans la nuit du 16 au 17 novembre, afin de célébrer le “Jour de la Vie” introduit dans l’émission Star Wars Holiday Special.

Lego Star Wars : Joyeuses Fêtes rassemblera Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose et les droïdes autour d’un festin de commémoration du « Jour de la Vie ». D’après le synopsis partagé par Disney, l’intrigue du film se déroule peu après les événement de Star Wars : l’Ascension de Skywalker. Rey qui tente de mieux comprendre la Force va se retrouver aspirée dans une faille spatio-temporelle située dans un mystérieux temple Jedi. Un imprévu qui va lui permettre de revivre (et nous avec) les moments les plus emblématiques des neuf films de la saga Skywalker.

Luke Skywalker, Dark Vador, Yoda, Obi-Wan seront évidemment de la partie, ainsi que d’autres célèbres personnages animés, “plus ou moins bien intentionnés” détaille Disney. Et derrière les petits personnages Lego, on retrouvera les voix de plusieurs acteurs et actrices de la saga notamment Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Kelly Marie Tran (Rose Tico) et Anthony Daniels (C-3PO).

Produit par Atomic Cartoons, le groupe LEGO® et Lucasfilm, « LEGO Star Wars : Joyeuses Fêtes » est réalisé par Ken Cunningham sur un scénario de David Shayne. Le nouveau film d’animation est le premier a être diffusé exclusivement sur Disney+. Vous n’êtes pas abonné au service mais envisagez de craquer ? N’hésitez pas à jeter un œil à notre comparatif des plateformes de streaming pour vous faire une meilleure idée des offres disponibles.