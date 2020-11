Pas fans des nouveaux logos présentés par Google il y a quelques semaines ? Cette extension pour navigateur Chrome vous permet de revenir aux anciennes versions.

Présentés au mois d’octobre, les nouveaux logos de la suite Google Workspace n’ont pas forcément fait l’unanimité auprès des utilisateurs. Trop similaires, trop génériques, nombreux sont les utilisateurs qui regrettent les anciennes versions des logos Gmail, Google Drive, Google Meet ou encore Maps. Gizmodo a récemment mis en lumière une nouvelle extension pour Chrome créée spécialement pour remédier à ce problème. Imaginée par le développeur Claudio Postinghel, Restore old Google icons permet, comme son nom l’indique, de remplacer les nouvelles icônes des différentes plateformes de la firme américaine, par leurs anciens modèles, jugés par certains plus lisibles.

Si pour le moment l’extension – disponible ici – ne fonctionne que sur Chrome, des versions supplémentaires pour Safari, Edge et Safari sont prévues prochainement, assure le développeur. À noter que cette extension ne fonctionne évidemment que sur navigateur web. Pour Android, il vous faudra passer par une application tierce capable de modifier l’apparence de vos icônes, comme il en existe plusieurs sur le Play Store.

Google Workspace, c’est quoi ?

Anciennement connu sous le nom de G Suite, ou suite Google, le Google Workspace a été lancé officiellement en octobre par le géant GAFA. Il a apporté avec lui plusieurs nouveautés, à commencer par la refonte de son identité graphique, désormais plus cohérente. Conçu pour favoriser l’échange entre les différents collaborateurs d’un projet, ainsi que les ponts entre les différents logiciels de la suite, Workspace a également revu son positionnement tarifaire pour les entreprises, avec un abonnement de base affiché à 4,68€ par utilisateur et par mois (contre 5,20€ en 2019 pour la G Suite). Pour les particuliers simplement désireux d’obtenir une adresse Gmail, ainsi qu’un espace de travail et de stockage pour leurs différents projets, la suite Google reste pour le moment gratuite, avec 15 Go de stockage inclus.