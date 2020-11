Mauvaise nouvelle pour ceux qui voudraient faire le plein de jeux dès le 19 novembre : la nouvelle console de Sony ne permettra pas d’étendre le stockage SSD dès sa sortie.

« C’est réservé pour une prochaine mise à jour », a indiqué Sony. Pourtant présenté comme l’un des plus grands atouts de cette nouvelle PS5, le SSD de la console, présenté comme ultra-rapide, ne pourra pas être étendu dès le jour de la sortie de la console. Cette impossibilité d’étendre le SSD de la PS5 peut apparaître comme étant peu handicapante étant donné que le catalogue de la console n’est pas encore très garni, mais c’est en réalité assez problématique pour plusieurs raisons.

D’abord, un argument en faveur de la nouvelle console de Sony est la rétrocompatibilité. En effet, une immense majorité de jeux PS4 sont compatibles avec la PS5, et certains pourraient même bénéficier d’une mise à jour pour bénéficier des capacités de la nouvelle génération. Certains joueurs pourraient donc inaugurer leur console PS5 en jouant à des classiques du catalogue PS4, d’autant plus que la « Playstation Plus Collection » va permettre aux abonnés PS+ de (re)découvrir une longue liste de jeux cultes PS4. Bref, le SSD pourrait très rapidement se charger avec des jeux PS4. Autre écueil, celui des jeux PS5, qui pourraient s’avérer plus lourds que jamais, à l’instar du nouveau Call of Duty : Black Ops Cold War qui va peser la bagatelle de 133 Go sur PS5.

D’autre part, il faut préciser que, selon les fuites, le disque SSD de 825 Go de la PS5 pourrait n’offrir que 667 Go de stockage utilisable. La bonne nouvelle est que la PS5 (comme les nouvelles Xbox) prendra bien en charge le stockage externe USB. Bien entendu, cela constitue un coût supplémentaire à une console déjà onéreuse à sa sortie, et il faudra bien vérifier que le SSD externe en question est compatible. Pour tout savoir sur la nouvelle console, rendez-vous sur notre dossier spécial sur la PS5.