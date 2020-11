La plateforme de cloud gaming de Google a annoncé l’arrivée d’un nouveau mode famille, permettant à un utilisateur de partager son compte pro avec d’autres personnes.

Annonces en série pour la plateforme de cloud gaming de Mountain View. Après l’arrivée du codec AV1 et du HDMI 2.1, permettant notamment de limiter la consommation de données pendant le lancement des jeux Stadia en 4G, le service de jeu en streaming a officialisé l’arrivée de plusieurs nouveautés. Depuis jeudi 5 novembre, et jusqu’à lundi prochain, les abonnés Stadia Pro pourront ainsi profiter gratuitement du jeu de simulation automobile, F1 2020, habituellement accessible à l’achat en supplément de l’abonnement. Après The Division 2 en septembre, ces nouveaux « Free Play Days » seront donc l’occasion pour les amateurs de jeux de course de tester le titre de Codemasters sorti cet été.

FIFA 21 repoussé

Autre annonce de taille pour les joueurs Stadia, on apprend cette semaine que la sortie du jeu FIFA 21, initialement attendu sur la plateforme d’ici la fin de l’année, sera finalement repoussée à 2021. Alors que la firme de Mountain View avait promis une arrivée dans les mois à venir, c’est Electronic Arts qui a annoncé la mauvaise nouvelle dans un récent communiqué de presse relatif aux résultats financiers de l’éditeur sur le second trimestre 2020. En dépit de FIFA 21, plusieurs jeux EA devraient malgré tout faire leur arrivée sur la plateforme, relaie le site 9to5Google.

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Loot boxes, pubs… comment rentabiliser un jeu vidéo sans céder au pay-to-win ?

Le partage familial

La fonctionnalité était parmi l’une des plus attendues sur Google Stadia, et elle est désormais accessible, a annoncé l’entreprise jeudi. Déjà disponible sur le Google Play Store par exemple, le partage familial permet à plusieurs membres d’une même famille (dont les comptes Google ont été préalablement liés), d’accéder à l’ensemble des achats réalisés depuis le store en ligne de n’importe quel utilisateur. Concrètement, il est désormais possible d’acheter une seule fois un jeu sur Stadia, puis d’en faire profiter tous les membres de sa famille. Cerise sur le gâteau, il suffira d’un seul compte abonné Stadia Pro pour accéder aux différents jeux gratuits du momen, et les partager avec son groupe. Si la fonctionnalité est d’ores et déjà accessible, elle devrait finir d’être déployée d’ici la fin de la semaine, a promis Google. Seule restriction notable : tout comme sur Steam, il ne sera pas possible pour deux comptes liés de jouer en même temps à un jeu partagé.