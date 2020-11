Avant la sortie du prochain opus de la célèbre franchise sur les chasseurs de fantômes baptisé « Ghostbusters : Afterlife », LEGO vient de sortir ce nouveau kit de 2352 pièces représentant l’ambulance « Cadillac Miller-Meteor », également connue sous le nom d’Ecto One.

L’Ectomobile ou « Ecto-1 » est une voiture apparaissant dans la majorité des adaptations de SOS Fantômes : elle est présente dans les deux premiers films (sortis en 1984 & 1989), dans le remake de 2016, dans les jeux vidéo, ou encore dans les dessins animés consacrés à l’univers de la saga. Cette Cadillac Miller-Meteor de 1959 a été transformée en ambulance improvisée pour la chasse aux fantômes et comporte donc de nombreuses améliorations entièrement dévouées à attraper des créatures ectoplasmiques. En d’autres termes, c’est un modèle parfait pour LEGO, qui vient de sortir un nouveau kit de 2352 pièces, en prévision du prochain film SOS Fantômes, intitulé « Héritage ». Nul doute que l’ambulance sera présente dans ce nouvel opus.

Toute en rouge et blanc, la voiture de LEGO est extrêmement détaillée avec un « renifleur » de fantômes mobile, un volant en état de marche, un siège de mitrailleur arrière extensible, et un tas d’autres équipements bizarroïdes et paranormaux. En plus des petites briques, LEGO a également ajouté un pare-brise incurvé et un nouveau volant à cinq modules. D’après le designer LEGO Michael Psiaki, qui est derrière la création de ce nouveau kit, il s’agit de « la version la plus grande et la plus détaillée de cette voiture (…) jamais créée. Elle regorge de caractéristiques authentiques et d’easter eggs qui raviront les fans ».

Baptisé (en anglais) « Ghostbusters ECTO-1 », ce kit sera disponible à partir du 15 novembre sur le site web de LEGO. En ce qui concerne le film « SOS Fantômes : Héritage« , il sera la suite directe du deuxième film de la franchise (1989) et non un reboot comme le film de 2016. Réalisé par Jason Reitman et avec Finn Wolfhard (Stranger Things) et Paul Rudd (Ant-man), le film est prévu pour mars 2021, après avoir été reporté à cause de la pandémie de coronavirus (il devait sortir en juillet dernier).

Set 10274 – LEGO Ectomobile SOS Fantômes