Razer présente son Book 13, un laptop ultra-portable dernier cri

Razer n’a pas pour unique vocation d’attirer les gamers. La marque californienne vise aussi de plus en plus les créatifs et les polyvalents : la preuve avec ce nouveau Razer Book 13.

Il serait l’ordinateur portable « le plus performant de Razer à ce jour. » Ce « laptop » ultra-portable se nomme Razer Book 13 et, selon la marque dans un communiqué, a été « pensé pour la productivité, conçu pour les fonceurs, les freelances et les entrepreneurs dans l’âme du monde d’aujourd’hui. » Ce « notebook » de 13 pouces opère grâce aux nouveaux microprocesseurs d’Intel de onzième génération, de type Tiger Lake. Ils sont accompagnés d’un GPU Intel Xe Graphics et sont ainsi certifiés Intel Evo – initiative du fondeur américain pour désigner les ordinateurs portables armés de ses équipements électroniques les plus performants. En l’occurrence, le Razer Book 13 peut se targuer d’atteindre les 4,6 GHz de vitesse d’horloge avec son Intel Core i7-1165G7, refroidi grâce à un système de « vapor chamber cooling » conçu par Razer. Le tout opère à partir de 16 Go de mémoire RAM et d’un SSD de 512 Go de stockage. Par ailleurs, Razer estime l’autonomie de la bête à neuf heures complètes, laquelle est assistée par une recharge de 4 heures en seulement 30 minutes.

Si l’intérieur du Razer Book 13 ravira les utilisateurs les plus productifs, son extérieur a de quoi satisfaire les plus polyvalents. Ce PC possède donc un écran de 13,4 pouces, disponible en configuration Full HD+ non tactile ou en configuration tactile UHD+. Il est, en plus, renforcé par un verre Gorilla Glass 6, similaire à ceux qui couvrent les smartphones modernes, et accompagné d’une webcam HD attachée à quatre micros. Enfin, la marque californienne a mis un point d’honneur à ne pas sacrifier l’éventail de connectiques possibles au profit de la petite taille de la machine. Le Razer Book 13 bénéficie ainsi de deux ports Thunderbolt 4 (USB-C), un port USB-A 3.2 Gen 2, une prise Jack 3.5 mm et d’un port HDMI 2.0. Il profite aussi du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1.

Disponibilité : quand, où et à quel prix ?

Disponible dès ce mois-ci, le Razer Book 13 se déclinera en deux configurations : avec un microprocesseur Intel Core i5 ou i7. La première, affichée à 1 299,99 euros, sera disponible seulement sur le site officiel de la marque et dans les quelques Razer Store dans le monde. La seconde, à 1 699,99€, sera accessible sur Razer.com mais aussi chez quelques revendeurs tiers.