Le français Neoen construit une batterie géante en Australie avec Tesla

Il arrive que des coupures électriques plongent dans le noir des territoires entiers en Australie. Avec l’aide de Tesla, le groupe français Neoen développe pour le pays une technologie qui stabilise la fourniture d’électricité.

Après avoir installé une centrale de stockage électrique en 2017 du côté d’Adélaïde, le groupe Neoen vient de remporter un appel d’offres pour installer au sud-ouest de Melbourne une nouvelle « batterie géante », baptisé « Victorian Big Battery ». L’objectif est de compenser les coupures d’électricité, fréquentes en Australie, avec une technologie de stockage mise au point avec Tesla.

Une batterie avec de l’intelligence artificielle

Dans une interview à BFM Business, Xavier Barbaro le PDG de Neoen explique cette batterie lithium-ion est capable d’interagir avec le réseau « sans qu’il y ait forcément un opérateur qui lui commande de faire ci ou ça ». Un système qui s’appuie sur la technologie de Tesla, et qui permet de réagir en « quelques millisecondes » aux variations électriques des fournisseurs traditionnels. Ce ne sont pas que des piles : cette infrastructure nécessite du logiciel et de l’intelligence artificielle.

La « Victorian Big Battery » aura une puissance de 300 mégawatts, ce qui permettra de prendre le relais des centrales à charbon auprès de 500.000 foyers. « Si une ligne est abattue par une tempête, si une centrale à charbon se déconnecte brutalement, et ça arrive souvent en Australie pendant 30 minutes, on continue à assurer la production électrique avec ce que nous avons chargé et cela laisse le temps de trouver une autre solution », précise Xavier Barbaro.

La Big Battery devra commencer à parer aux coupures dès l’année prochaine. Le contrat avec Neoen court jusqu’en 2032. Et l’entreprise entretient de grands espoirs : la première installation d’Adélaïde a permis non seulement aux autorités de générer d’importantes économies, mais aussi à l’activité de se poursuivre sans ruptures. Il est probable que cette technologie soit reprise dans d’autres pays.